Голова Служби зовнішньої розвідки Іващено очолить ГУР замість Буданова - нардеп

11:39 • 7578 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 14295 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 14899 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 52833 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 79483 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60277 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55373 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183029 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178115 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57976 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Популярнi новини
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 13571 перегляди
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN2 січня, 05:15 • 4200 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 18498 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 11273 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14797 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14808 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38766 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56276 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183027 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104350 перегляди
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33648 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42473 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42748 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104354 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41095 перегляди
Голова Служби зовнішньої розвідки Іващено очолить ГУР замість Буданова - нардеп

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки, очолить Головне управління розвідки Міноборони. Це відбудеться після того, як Кирило Буданов прийме пропозицію Президента очолити Офіс Президента, вважає нардеп Железняк.

Голова Служби зовнішньої розвідки Іващено очолить ГУР замість Буданова - нардеп

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова, якого мають призначити на посаду керівника Офісу Президента. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

По ГУРу цікаве призначення очікують. За моєю інформацією, це керівник Служби зовнішньої розвідки Іващенко 

- написав Железняк.

Він зазначив, що дуже багато було інформації, що Буданову дозволять обрати когось з своїх заступників ГУР на посаду заступників керівника Офісу Президента.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави.

Павло Башинський

Політика
Офіс Президента України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк