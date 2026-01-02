Голова Служби зовнішньої розвідки Іващено очолить ГУР замість Буданова - нардеп

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова, якого мають призначити на посаду керівника Офісу Президента. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

По ГУРу цікаве призначення очікують. За моєю інформацією, це керівник Служби зовнішньої розвідки Іващенко - написав Железняк.

Він зазначив, що дуже багато було інформації, що Буданову дозволять обрати когось з своїх заступників ГУР на посаду заступників керівника Офісу Президента.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави.