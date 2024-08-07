Глава Пентагона выступил в защиту своего отказа от сделок с обвиняемыми в терактах 11 сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 августа 2024, 11:52  •  2692 просмотра

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Ллойд Остин отменил соглашение о признании вины для обвиняемых в нападениях 11 сентября 2001 года. Он заявил, что американская общественность заслуживает проведения военных комиссий и судебных разбирательств по этому делу.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые выступил во вторник с заявлением о своем решении отказаться от соглашения о признании вины для обвиняемых в нападениях "Аль-Каиды" 2001 года, заявив, что глубина американских потерь и жертв 11 сентября требует продолжения судебного разбирательства военной комиссии, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Это было нелегкое решение", - сказал Остин журналистам на мероприятии с австралийскими официальными лицами в Аннаполисе, штат Мэриленд.

"Но я давно считаю, что семьи жертв, наши военнослужащие и американская общественность заслуживают возможности увидеть проведение военных комиссий и судебных разбирательств комиссий" по делу 11 сентября, сказал он.

"Не проходит и дня, чтобы я не думал об 11 сентября и американцах, которые были убиты в тот день. А также тех, кто погиб, пытаясь спасти жизни, и солдатах и их семьях, которые так много отдали для этой страны", - сказал Остин, который командовал войсками в Афганистане после атак 11 сентября и был награжден Серебряной звездой за службу в качестве командира во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Некоторые юристы и правозащитные организации, участвовавшие в делах Гуантанамо, обвиняют Остина в том, что он поддался политическому давлению, отменив соглашение о признании вины, и отрицают законность действий Остина.

Открытые слушания должны возобновиться в среду впервые после приказа Остина.

Дополнение

31 июля стало известно, что были заключены соглашения о признании вины Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября, и двух его сообщников. Все трое заключенных содержатся под стражей в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Пентагон не предоставил подробностей сделки, однако газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны сообщила, что заключенные согласились признать себя виновными в заговоре в обмен на пожизненное заключение.

Угоди з обвинуваченими у терактах 11 вересня відмінили3 августа 2024, 08:57 • 21067 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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