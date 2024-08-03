Министр обороны США Ллойд Остин подписал служебную записку, сообщив, что оставляет за собой особые полномочия по заключению досудебных соглашений с обвиняемыми по делам, связанным с терактами 11 сентября 2001 года. Как сообщается на сайте Пентагона, министр также отказался от досудебных соглашений, которые ранее были подписаны по этим делам, пишет УНН.

Детали

«Сегодня министр Остин подписал служебную записку, в которой сохраняет за собой специальные полномочия заключать досудебные соглашения с обвиняемыми по делам военной комиссии 11 сентября. Кроме того, министр... также отказался от досудебных соглашений, которые были подписаны по этим делам», - сообщили на сайте Пентагона.

В пятницу Остин освободил Сьюзан Эскалье, которая, как сообщает "Голос Америки", занимается военным судом Пентагона в Гуантанамо, от ее полномочий заключать досудебные соглашения по делу и взял на себя ответственность сам.

«С этого момента я отзываю ваши полномочия заключать досудебное соглашение по вышеупомянутому делу и оставляю такие полномочия за собой, - говорится в служебной записке, - С этого момента, в порядке осуществления моих полномочий, я отзываю три досудебных соглашения, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеупомянутому делу».

Дополнение

31 июля стало известно, что были заключены соглашения о признании вины Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября, и двух его сообщников. Все трое заключенных содержатся под стражей в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Пентагон не предоставил подробностей сделки, однако газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны сообщила, что заключенные согласились признать себя виновными в заговоре в обмен на пожизненное заключение.

Організатор терактів 11 вересня визнав себе винним

Халид Шейх Мохаммед является боевиком «Аль-Каиды», обвиняемым США в том, что он был главным архитектором терактов 2001 года, во время которых террористы захватили четыре пассажирских самолета - два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один был направлен к зданию Пентагона, другой лайнер разбился в штате Пенсильвания.