Халик Шейх Мохаммед и двое сообщников заключили соглашение о признании вины в организации терактов 11 сентября. Они согласились на пожизненное заключение вместо смертной казни.
Халик Шейх Мохаммед, обвиняемый в организации терактов 11 сентября в Соединенных Штатах, заключил соглашение о признании вины с двумя своими сообщниками. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.
Детали
Они заключены в Гуантанамо и находятся под стражей в США с 2003 года. Все они согласились на сделку о признании вины в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.
Напомним
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