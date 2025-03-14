Глава МИД США отказывается говорить, доверяет ли путину
Киев • УНН
Марко Рубио, не ответив прямо о доверии путину, отметил "позитивное взаимодействие" между представителями США и россии. Он выразил осторожный оптимизм, подчеркнув важность действий, а не заявлений.
Госсекретарь США Марко Рубио выступил на встрече G7 в Канаде. На вопрос, доверяет ли он российскому диктатору владимиру путину, Рубио решительно отказался отвечать прямо, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Рубио сказал, что между спецпредставителем Белого дома Стивом Виткоффом и Владимиром Путиным, которые вчера встретились в Москве, было "позитивное взаимодействие".
Он сказал, что как только Виткофф вернется, команда более внимательно изучит позицию россии, а Дональд Трамп "определит следующие шаги".
"Я думаю, есть основания для осторожного оптимизма", — сказал он.
"Но в то же время мы продолжаем признавать, что это сложная и запутанная ситуация".
На вопрос, доверяет ли он Путину, Рубио решительно отказался отвечать прямо, заявив, что, по его мнению, это "неуместный вопрос".
"Внешняя политика — это не доверие, а действия", — говорит он.
"В конце концов, в таких случаях нельзя просто сказать, что вы хотите мира, нужно заключить мир, и это справедливо для обеих сторон в любом конфликте".
Но Рубио сказал, что обе стороны должны будут пойти на уступки в своих переговорах, чтобы положить конец войне на Украине.
"Это должно быть частью переговоров, но не будет пользы вступать в эти переговоры, делая общие заявления, которые могут дать оправдание одной или другой стороне не участвовать в них", — добавил он.
Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны14.03.2025, 15:40 • 115415 просмотров
Дополнение
В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине.
Ранее The Financial Times писали, что владимир путин не готов отступать от своих требований относительно прекращения огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, что "решит коренные причины" его вторжения.