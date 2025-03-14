Глава МИД США отказывается говорить, доверяет ли путину

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на встрече G7 в Канаде. На вопрос, доверяет ли он российскому диктатору владимиру путину, Рубио решительно отказался отвечать прямо, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Рубио сказал, что между спецпредставителем Белого дома Стивом Виткоффом и Владимиром Путиным, которые вчера встретились в Москве, было "позитивное взаимодействие".

Он сказал, что как только Виткофф вернется, команда более внимательно изучит позицию россии, а Дональд Трамп "определит следующие шаги".

"Я думаю, есть основания для осторожного оптимизма", — сказал он.

"Но в то же время мы продолжаем признавать, что это сложная и запутанная ситуация".

На вопрос, доверяет ли он Путину, Рубио решительно отказался отвечать прямо, заявив, что, по его мнению, это "неуместный вопрос".

"Внешняя политика — это не доверие, а действия", — говорит он.

"В конце концов, в таких случаях нельзя просто сказать, что вы хотите мира, нужно заключить мир, и это справедливо для обеих сторон в любом конфликте".

Но Рубио сказал, что обе стороны должны будут пойти на уступки в своих переговорах, чтобы положить конец войне на Украине.

"Это должно быть частью переговоров, но не будет пользы вступать в эти переговоры, делая общие заявления, которые могут дать оправдание одной или другой стороне не участвовать в них", — добавил он.

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Дополнение

В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине.

Ранее The Financial Times писали, что владимир путин не готов отступать от своих требований относительно прекращения огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, что "решит коренные причины" его вторжения.