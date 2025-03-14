Глава МЗС США відмовляється говорити, чи довіряє путіну

Держсекретар США Марко Рубіо виступив на зустрічі G7 в Канаді. На питання, чи довіряє він російському диктатору володимиру путіну, Рубіо рішуче відмовився відповідати прямо, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Рубіо сказав, що між спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом і володимиром путіним, які вчора зустрілися в москві, була "позитивна взаємодія".

Він сказав, що як тільки Віткофф повернеться, команда більш уважно вивчить позицію росії, а Дональд Трамп "визначить наступні кроки".

"Я думаю, є підстави для обережного оптимізму", — сказав він.

"Але в той же час ми продовжуємо визнавати, що це складна і заплутана ситуація".

На питання, чи довіряє він путіну, Рубіо рішуче відмовився відповідати прямо, заявивши, що, на його думку, це "недоречне питання".

"Зовнішня політика — це не довіра, а дії", — говорить він.

"Зрештою, в таких випадках не можна просто сказати, що ви хочете миру, потрібно укласти мир, і це справедливо для обох сторін в будь-якому конфлікті".

Але Рубіо сказав, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки в своїх переговорах, щоб покласти край війні в Україні.

"Це повинно бути частиною переговорів, але не буде користі вступати в ці переговори, роблячи загальні заяви, які можуть дати виправдання одній або іншій стороні не брати участь в них", — додав він.

Трамп після переговорів із путіним: "є дуже хороший шанс" для завершення війни

Доповнення

У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-денного перемир'я Україні.

Раніше The Financial Times писали, що володимир путін не готовий відступати від своїх вимог щодо припинення вогню. Зокрема, він заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення.