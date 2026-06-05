Глава МИД Словакии приехал в Украину - Сибига встретил его в Виннице
Киев • УНН
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с Андреем Сибигой в Виннице. Стороны почтили память защитников и обсудили будущее сотрудничество.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар прибыл в Украину, где уже встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой в Виннице. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Рад приветствовать моего словацкого коллегу Юрая Бланара в Виннице, сердце исторического Подольского региона Украины. Мы начали визит с почтения памяти украинских защитников, которые отдали свои жизни, сопротивляясь российской агрессии, вместе с представителями местной власти
Он подчеркнул, что это "значимое начало визита, посвященного практическому сотрудничеству, добрососедским отношениям и нашему общему европейскому будущему".