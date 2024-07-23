Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к своим европейским коллегам в Брюсселе с призывом снять ограничения на использование дальнобойного оружия, переданного Украине. В своем выступлении во время встречи министров юстиции ЕС, Сикорский подчеркнул, что «самооборона является полностью законной» согласно международному праву.

Сикорский отметил, что Украина должна иметь возможность предотвратить российские атаки, такие как недавний обстрел детской онкологической больницы в Киеве, путем уничтожения самолетов, запускающих крылатые ракеты, а также атак на аэропорты. Он отметил, что защита медицинских учреждений не является эскалацией конфликта.

Кроме этого, Сикорский рассказал, что предлагал организовать неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в конце августа в Украине, в частности во Львове. Глава польской дипломатии подчеркнул, что это решение могло бы стать знаком солидарности с Украиной.

Я предложил компромиссное решение, чтобы Совет состоялся в Украине. Это было бы знаком нашей солидарности со страной - заявил Радослав Сикорский.

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