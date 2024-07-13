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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сикорский: Польша рассматривает сбивание российских ракет над Украиной

Сикорский: Польша рассматривает сбивание российских ракет над Украиной

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 04:45  •  16581 просмотра

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Польша рассматривает украинское предложение сбивать российские ракеты над Украиной вблизи польской территории до того, как они войдут в польское воздушное пространство, как акт самообороны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает украинское предложение сбивать российские ракеты близко к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве. Его слова цитирует издание BBC, передает УНН.

Детали

Сикорский отметил - пока это идея, но страна изучает ее.

По его словам, некоторые российские ракеты, недалеко от польской границы, пересекли воздушное пространство Беларуси и вошли в польское примерно на 40 секунд. Он признал - такой короткий промежуток оставляет Польше мало времени для реагирования.

Однако предложение теоретически охватывает любую ракету, которая направляется через запад Украины в направлении Польши. Сикорский отметил, что дилемма заключается в том, что если страна будет сбивать ракеты в собственном воздушном пространстве - обломки будут представлять угрозу для граждан и собственности Польши.

По его словам, украинцы не против, чтобы Польша сбивала ракеты над украинской территорией. Он считает сбивание Польшей ракет еще над Украиной "самозащитой" и пока это лишь идея.

Дополнение 

Сикорский сказал, что российская ракета упала возле его дома в Быдгоще примерно в 500 км от белорусской границы, не причинив никому вреда, в декабре 2022 года. Двое граждан Польши погибли из-за падения обломков, когда Украина сбила российскую ракету у польской границы месяцем ранее.

Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

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