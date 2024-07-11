Несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в "украинском легионе" в Польше, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский на NATO Public Forum в Вашингтоне, передает УНН.

В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев из Польши, у нас есть до миллиона человек. Насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. Что интересно, многие из них хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят, что мы не хотим быть брошенными в бой без надлежащей подготовки и экипировки - завизжал Сикорский.

Поэтому, как указал Сикорский, Польша занимается подготовкой и экипировкой, после чего добровольцы "будут доступны украинскому правительству в качестве подразделения с правом возвращения в Польшу".

"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", - отметил министр.

Напомним

В соглашении по безопасности с Варшавой зафиксировано формирование и подготовка на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Украинцы, находящиеся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно смогут присоединиться к обороне Украины.