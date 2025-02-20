Глава МИД Литвы назвал заявления Трампа по Украине ложными, но не «российским нарративом»
Киев • УНН
Кястутис Будрис заявил, что риторика Трампа в отношении Украины не является российским нарративом, но содержит ложные утверждения. Министр опроверг заявление о большей поддержке от США, отметив, что Европа предоставила на 30% больше помощи.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что заявления президента США Дональда Трампа об Украине не является «российским нарративом», хотя они являются ложными и должны быть исправлены, пишет УНН со ссылкой на LRT.
Я бы не назвал это (риторику Трампа - ред.) российским нарративом. Мы видели более жесткую риторику в прошлом. Да, некоторые заявления, очевидно, не соответствуют действительности, и есть место для исправления этой информации
Его комментарий прозвучал после того, как Трамп «напал» на украинского лидера Владимира Зеленского, фактически обвинив его во вторжении москвы и назвав украинского лидера «диктатором без выборов».
По словам министра иностранных дел Литвы, одним из неточных заявлений Трампа является то, что США оказывают Украине гораздо большую поддержку, чем Европа.
«Это просто фактически не соответствует действительности, у нас есть вся статистика, мы знаем, что Европа предоставила примерно на 30% больше помощи», - сказал Будрис.
Дополнение
Перепалка между новым главой Белого дома и президентом Украины - обостряется, говорится в авторском материале, вышедшем на CNN.
Также одним из громких заявлений Трампа стало то, что рейтинг Владимира Зеленского якобы «уже упал до 4%».
В среду Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. По словам Зеленского, если кто-то хочет его поменять прямо сейчас, то «прямо сейчас не получится».