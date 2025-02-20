Глава МИД Литвы назвал заявления Трампа по Украине ложными, но не «российским нарративом»

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что заявления президента США Дональда Трампа об Украине не является «российским нарративом», хотя они являются ложными и должны быть исправлены, пишет УНН со ссылкой на LRT.

Я бы не назвал это (риторику Трампа - ред.) российским нарративом. Мы видели более жесткую риторику в прошлом. Да, некоторые заявления, очевидно, не соответствуют действительности, и есть место для исправления этой информации