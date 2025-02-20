Голова МЗС Литви назвав заяви Трампа щодо України неправдивими, але не "російським наративом"
Київ • УНН
Кястутіс Будріс заявив, що риторика Трампа щодо України не є російським наративом, але містить неправдиві твердження. Міністр спростував заяву про більшу підтримку від США, зазначивши, що Європа надала на 30% більше допомоги.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про Україну не є "російським наративом", хоча вони є неправдивими і мають бути виправлені, пише УНН з посиланням на LRT.
Я б не назвав це (риторику Трампа - ред.) російським наративом. Ми бачили жорсткішу риторику в минулому. Так, деякі заяви, очевидно, не відповідають дійсності, і є місце для виправлення цієї інформації
Його коментар пролунав після того, як Трамп "напав" на українського лідера Володимира Зеленського, фактично звинувативши його у вторгненні москви і назвавши українського лідера "диктатором без виборів".
За словами міністра закордонних справ Литви, однією з неточних заяв Трампа є те, що США надають Україні набагато більшу підтримку, ніж Європа.
"Це просто фактично не відповідає дійсності, у нас є вся статистика, ми знаємо, що Європа надала приблизно на 30% більше допомоги", - сказав Будріс.
Доповнення
Перепалка між новим головою Білого дому та президентом України - загострюється, ідеться в авторському матеріалі, що вийшов на CNN.
Також однією з гучних заяв Трампа стало те, що рейтинг Володимира Зеленського нібито "вже впав до 4%".
У середу Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами Зеленського, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде".