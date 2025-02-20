Голова МЗС Литви назвав заяви Трампа щодо України неправдивими, але не "російським наративом"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про Україну не є "російським наративом", хоча вони є неправдивими і мають бути виправлені, пише УНН з посиланням на LRT.

Я б не назвав це (риторику Трампа - ред.) російським наративом. Ми бачили жорсткішу риторику в минулому. Так, деякі заяви, очевидно, не відповідають дійсності, і є місце для виправлення цієї інформації - сказав Будрис в інтерв'ю радіо Žinių Radijas.

Його коментар пролунав після того, як Трамп "напав" на українського лідера Володимира Зеленського, фактично звинувативши його у вторгненні москви і назвавши українського лідера "диктатором без виборів".

За словами міністра закордонних справ Литви, однією з неточних заяв Трампа є те, що США надають Україні набагато більшу підтримку, ніж Європа.

"Це просто фактично не відповідає дійсності, у нас є вся статистика, ми знаємо, що Європа надала приблизно на 30% більше допомоги", - сказав Будріс.

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Доповнення

Перепалка між новим головою Білого дому та президентом України - загострюється, ідеться в авторському матеріалі, що вийшов на CNN.

Також однією з гучних заяв Трампа стало те, що рейтинг Володимира Зеленського нібито "вже впав до 4%".

У середу Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами Зеленського, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде".