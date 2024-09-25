Глава МИД Чехии поддержал "мирный план Зеленского" в противовес заявлению Петра Павла о временной оккупации территории Украины
Киев • УНН
Ян Липавский отреагировал на заявление президента Чехии о возможной временной оккупации территорий Украины. Министр подчеркнул, что единственный достоверный мирный план - это план Зеленского.
Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявление президента страны Петра Павла, который считает, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут временно оставаться под контролем россии. Он подчеркнул, что доверять можно только "мирному плану" Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Липавский написал в соцсети X, передает УНН.
Единственный мирный план, который заслуживает доверия, - это план президента Зеленского. Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" - это дорога в ад. Именно это я отметил на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке
Контекст
Президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО, активно выступающий в поддержку Украины, отметил, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем россии, по крайней мере "временно"
Павел прогнозирует, что ситуация может затянуться на годы, и конец войны, вероятно, будет где-то посередине, без поражения ни одной из сторон.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна не станет отказываться от собственных территорий и оставлять их под оккупацией российских войск.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности