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Глава МИД Чехии поддержал "мирный план Зеленского" в противовес заявлению Петра Павла о временной оккупации территории Украины

Глава МИД Чехии поддержал "мирный план Зеленского" в противовес заявлению Петра Павла о временной оккупации территории Украины

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 08:09  •  6787 просмотра

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Ян Липавский отреагировал на заявление президента Чехии о возможной временной оккупации территорий Украины. Министр подчеркнул, что единственный достоверный мирный план - это план Зеленского.

Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявление президента страны Петра Павла, который считает, что  Киев должен согласиться с тем,  что некоторые территории могут временно оставаться под контролем россии.  Он подчеркнул, что доверять можно только "мирному плану" Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Липавский написал в соцсети X, передает УНН.

Единственный мирный план, который заслуживает доверия, - это план президента Зеленского.  Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" - это дорога в ад. Именно это я отметил на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке

- написал Липавский.

Контекст

Президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО, активно выступающий в поддержку Украины, отметил, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем россии, по крайней мере "временно"

Павел прогнозирует, что ситуация может затянуться на годы, и конец войны, вероятно, будет где-то посередине, без поражения ни одной из сторон.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна не станет отказываться от собственных территорий и оставлять их под оккупацией российских войск. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика