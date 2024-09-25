Глава МЗС Чехії підтримав "мирний план Зеленського" на противагу заяві Петра Павла про тимчасову окупацію території України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на заяву президента країни Петра Павла, який вважає, що Київ має погодитися з тим, що деякі території можуть тимчасово залишатися під контролем росії. Він наголосив, що довіряти можна тільки "мирному плану" Президента України Володимира Зеленського. Про це Ліпавський написав у соцмережі X, передає УНН.

Єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, - це план президента Зеленського. Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло. Саме на цьому я наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку