Глава МЗС Чехії підтримав "мирний план Зеленського" на противагу заяві Петра Павла про тимчасову окупацію території України
Київ • УНН
Ян Ліпавський відреагував на заяву президента Чехії про можливу тимчасову окупацію територій України. Міністр наголосив, що єдиний достовірний мирний план - це план Зеленського.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на заяву президента країни Петра Павла, який вважає, що Київ має погодитися з тим, що деякі території можуть тимчасово залишатися під контролем росії. Він наголосив, що довіряти можна тільки "мирному плану" Президента України Володимира Зеленського. Про це Ліпавський написав у соцмережі X, передає УНН.
Єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, - це план президента Зеленського. Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло. Саме на цьому я наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку
Контекст
Президент Чехії Петр Павел, колишній генерал НАТО, котрий активно виступає на підтримку України, зауважив, що Київ має погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем росії, принаймні "тимчасово"
Павел прогнозує, що ситуація може затягнутися на роки, і кінець війни, ймовірно, буде десь посередині, без поразки жодної зі сторін.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що країна не стане відмовлятись від власних територій та залишати їх під окупацією російських військ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення другого Саміту миру, який буде включати звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності