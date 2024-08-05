В июле доля автомобилей с традиционными двигателями на рынке новых легковушек в Украине сократилась до 63,1%. Выросла популярность гибридов и электромобилей, а лидером среди бензиновых моделей стала MAZDA CX5, сообщили в понедельник в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

«В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 70,8%. Таким образом их рыночная доля сократилась почти на 8 процентных пунктов (п.п.)», - сообщает Укравтопром.

Самыми популярными в Украине, как указано, остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж новых авто, что на 8 п.п. меньше показателя июля 2023 г. В то же время доля дизельных авто почти не изменилась - 25,5%.

Как отмечается, заметно увеличилась доля гибридов с 17,8% до 21,1%. Существенно добавил и сегмент электромобилей - с 10,9% до 15,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - MAZDA CX5;

Дизельные - RENAULT Duster;

Гибридные - TOYOTA RAV-4;

Электро - HONDA M-NV;

Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

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