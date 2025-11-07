Малый бизнес получит проверенные решения на крупнейшем фестивале для МСБ — GET 2025
Киев • УНН
18 ноября 2025 года в Киеве пройдет GET Business Festival, ежегодный фестиваль для МСБ, организованный Delo.ua. Мероприятие объединит более 90 спикеров и 1500+ участников для обсуждения бизнес-стратегий, маркетинга и развития.
18 ноября 2025 года в Киеве состоится GET Business Festival — ежегодный крупный фестиваль для малого и среднего бизнеса. Мероприятие объединит более 90 спикеров с практическими кейсами, 1500+ участников: предпринимателей разного уровня бизнеса, инвесторов, топ-менеджеров и представителей государства. Фестиваль проходит уже более 10 лет под эгидой делового медиа Delo.ua, которое в этом году в рамках мероприятия будет праздновать 20-летие.
GET Business Festival — это мультиформатное событие, где каждый участник может выбрать интересные для себя темы среди трех тематических сцен на одной локации. Спикеры фестиваля поделятся проверенными бизнес-стратегиями в Украине и за ее пределами, аналитикой, прогнозами и инструментами сотрудничества с государством.
Темы фестиваля:
- Главная сцена: векторы масштабирования и развития бизнеса в ближайшие годы, как стать бизнес-партнером крупной ритейл-сети, с какими вызовами сталкиваются украинские производители, как управлять предпринимательскими финансами во время войны, как бизнесу искать и удерживать кадры.
- Сцена маркетинговых стратегий: как повысить эффективность маркетинга без больших бюджетов, улучшить клиентский опыт и внедрить диджитал-трансформацию от TikTok до решений на базе ИИ.
- Сцена бизнес-развития: инструменты защиты бизнеса, стратегии масштабирования, гранты и обучение для предпринимателей, секреты успешных франчайзинговых сетей.
Среди ключевых спикеров:
- Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты;
- Марина Авдеева, co-owner «Арсенал Страхование», founder Easy Peasy Insurtech;
- Елена Шуляк, глава комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Тимур Козонов, основатель Foundation Coffee Roasters;
- Юлия Плиева, основательница и СЕО Apple Consulting®;
- Даниил Гетманцев, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Андрей Васильев, директор по маркетингу «OLX e-com Европа»;
- Андрей Телюпа, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Олег Кий, руководитель направления транзакционных продуктов и клиентов МСБ ПриватБанка;
- Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- Максим Безрук, заместитель коммерческого директора сети мультимаркетов «Аврора»
- Елена Шпирка, руководитель по вопросам развития сегмента клиентов бизнес-банкинга Райффайзен Банка;
- Валерий Вареница, коммерческий директор 1+1 media;
- Евгений Синельников, режиссер-постановщик, телеведущий;
- Оксана Солодчук, начальница Управления продуктов и процессов малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр;
- Алексей Грушецкий, и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта;
- Владимир Матвийчук, основатель сети Multi cook;
- Антон Бокий, маркетинг-директор INTERTOP;
- Дарья Иванченко, коммерческий директор NOVUS.
Присоединяйтесь к крупнейшему в Украине фестивалю для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, чтобы находить новые возможности для развития и строить партнерства, которые будут определять бизнес-ландшафт Украины следующих лет.
Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/
Генеральный партнер — "OLX Украина"
Главный партнер — Visa | ПриватБанк
Генеральный информационный партнер — 1+1 media
Об организаторе
Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Под эгидой Ekonomika+ ежегодно проходят более 10 бизнес-мероприятий, среди которых Get Business Festival. За это время фестиваль объединил более 10 000 участников и 500 спикеров.