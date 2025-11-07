Малый бизнес получит проверенные решения на крупнейшем фестивале для МСБ — GET 2025

18 ноября 2025 года в Киеве состоится GET Business Festival — ежегодный крупный фестиваль для малого и среднего бизнеса. Мероприятие объединит более 90 спикеров с практическими кейсами, 1500+ участников: предпринимателей разного уровня бизнеса, инвесторов, топ-менеджеров и представителей государства. Фестиваль проходит уже более 10 лет под эгидой делового медиа Delo.ua, которое в этом году в рамках мероприятия будет праздновать 20-летие.

GET Business Festival — это мультиформатное событие, где каждый участник может выбрать интересные для себя темы среди трех тематических сцен на одной локации. Спикеры фестиваля поделятся проверенными бизнес-стратегиями в Украине и за ее пределами, аналитикой, прогнозами и инструментами сотрудничества с государством.

Темы фестиваля:

Главная сцена: векторы масштабирования и развития бизнеса в ближайшие годы, как стать бизнес-партнером крупной ритейл-сети, с какими вызовами сталкиваются украинские производители, как управлять предпринимательскими финансами во время войны, как бизнесу искать и удерживать кадры. Сцена маркетинговых стратегий: как повысить эффективность маркетинга без больших бюджетов, улучшить клиентский опыт и внедрить диджитал-трансформацию от TikTok до решений на базе ИИ. Сцена бизнес-развития: инструменты защиты бизнеса, стратегии масштабирования, гранты и обучение для предпринимателей, секреты успешных франчайзинговых сетей.

Среди ключевых спикеров:

Игорь Смелянский , генеральный директор Укрпочты;

, генеральный директор Укрпочты; Марина Авдеева, co-owner «Арсенал Страхование», founder Easy Peasy Insurtech;

co-owner «Арсенал Страхование», founder Easy Peasy Insurtech; Елена Шуляк, глава комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

глава комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; Тимур Козонов , основатель Foundation Coffee Roasters;

, основатель Foundation Coffee Roasters; Юлия Плиева, основательница и СЕО Apple Consulting®;

основательница и СЕО Apple Consulting®; Даниил Гетманцев, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Андрей Васильев, директор по маркетингу «OLX e-com Европа»;

директор по маркетингу «OLX e-com Европа»; Андрей Телюпа, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Олег Кий, руководитель направления транзакционных продуктов и клиентов МСБ ПриватБанка;

руководитель направления транзакционных продуктов и клиентов МСБ ПриватБанка; Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; Максим Безрук, заместитель коммерческого директора сети мультимаркетов «Аврора»

заместитель коммерческого директора сети мультимаркетов «Аврора» Елена Шпирка, руководитель по вопросам развития сегмента клиентов бизнес-банкинга Райффайзен Банка;

руководитель по вопросам развития сегмента клиентов бизнес-банкинга Райффайзен Банка; Валерий Вареница, коммерческий директор 1+1 media;

коммерческий директор 1+1 media; Евгений Синельников, режиссер-постановщик, телеведущий;

режиссер-постановщик, телеведущий; Оксана Солодчук , начальница Управления продуктов и процессов малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр;

, начальница Управления продуктов и процессов малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр; Алексей Грушецкий , и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта;

, и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта; Владимир Матвийчук , основатель сети Multi cook;

, основатель сети Multi cook; Антон Бокий , маркетинг-директор INTERTOP;

, маркетинг-директор INTERTOP; Дарья Иванченко, коммерческий директор NOVUS.

Присоединяйтесь к крупнейшему в Украине фестивалю для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, чтобы находить новые возможности для развития и строить партнерства, которые будут определять бизнес-ландшафт Украины следующих лет.

Об организаторе

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Под эгидой Ekonomika+ ежегодно проходят более 10 бизнес-мероприятий, среди которых Get Business Festival. За это время фестиваль объединил более 10 000 участников и 500 спикеров.