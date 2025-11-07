ukenru
Малый бизнес получит проверенные решения на крупнейшем фестивале для МСБ — GET 2025

Киев • УНН

 • 582 просмотра

18 ноября 2025 года в Киеве пройдет GET Business Festival, ежегодный фестиваль для МСБ, организованный Delo.ua. Мероприятие объединит более 90 спикеров и 1500+ участников для обсуждения бизнес-стратегий, маркетинга и развития.

Малый бизнес получит проверенные решения на крупнейшем фестивале для МСБ — GET 2025

18 ноября 2025 года в Киеве состоится GET Business Festival — ежегодный крупный фестиваль для малого и среднего бизнеса. Мероприятие объединит более 90 спикеров с практическими кейсами, 1500+ участников: предпринимателей разного уровня бизнеса, инвесторов, топ-менеджеров и представителей государства. Фестиваль проходит уже более 10 лет под эгидой делового медиа Delo.ua, которое в этом году в рамках мероприятия будет праздновать 20-летие.

GET Business Festival это мультиформатное событие, где каждый участник может выбрать интересные для себя темы среди трех тематических сцен на одной локации. Спикеры фестиваля поделятся проверенными бизнес-стратегиями в Украине и за ее пределами, аналитикой, прогнозами и инструментами сотрудничества с государством. 

Темы фестиваля: 

  1. Главная сцена: векторы масштабирования и развития бизнеса в ближайшие годы, как стать бизнес-партнером крупной ритейл-сети, с какими вызовами сталкиваются украинские производители, как управлять предпринимательскими финансами во время войны, как бизнесу искать и удерживать кадры. 
    1. Сцена маркетинговых стратегий: как повысить эффективность маркетинга без больших бюджетов, улучшить клиентский опыт и внедрить диджитал-трансформацию от TikTok до решений на базе ИИ.
      1. Сцена бизнес-развития: инструменты защиты бизнеса, стратегии масштабирования, гранты и обучение для предпринимателей, секреты успешных франчайзинговых  сетей. 

        Среди ключевых спикеров:  

        • Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты;
          • Марина Авдеева, co-owner «Арсенал Страхование», founder Easy Peasy Insurtech;
            • Елена Шуляк, глава комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
              • Тимур Козонов, основатель Foundation Coffee Roasters;
                • Юлия Плиева, основательница и СЕО Apple Consulting®;
                  • Даниил Гетманцев, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
                    • Андрей Васильев, директор по маркетингу «OLX e-com Европа»;
                      • Андрей Телюпа, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
                        • Олег Кий, руководитель направления транзакционных продуктов и клиентов МСБ ПриватБанка;
                          • Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
                            • Максим Безрук, заместитель коммерческого директора сети мультимаркетов «Аврора»
                              • Елена Шпирка, руководитель по вопросам развития сегмента клиентов бизнес-банкинга Райффайзен Банка;
                                • Валерий Вареница, коммерческий директор 1+1 media;
                                  • Евгений Синельников, режиссер-постановщик, телеведущий;
                                    • Оксана Солодчук, начальница Управления продуктов и процессов малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр;
                                      • Алексей Грушецкий, и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта;
                                        • Владимир Матвийчук, основатель сети Multi cook;
                                          • Антон Бокий, маркетинг-директор INTERTOP;
                                            • Дарья Иванченко, коммерческий директор NOVUS.

                                              Присоединяйтесь к крупнейшему в Украине фестивалю для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, чтобы находить новые возможности для развития и строить партнерства, которые будут определять бизнес-ландшафт Украины следующих лет.

                                              Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/ 

                                              Следите за обновлениями на странице Delo.ua в Instagram, Facebook и Telegram-канале

                                              Генеральный партнер — "OLX Украина"

                                              Главный партнер — Visa | ПриватБанк

                                              Генеральный информационный партнер — 1+1 media

                                              Об организаторе

                                              Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Под эгидой Ekonomika+ ежегодно проходят более 10 бизнес-мероприятий, среди которых Get Business Festival. За это время фестиваль объединил более 10 000 участников и 500 спикеров.

