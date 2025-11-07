Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025

18 листопада 2025 року в Києві відбудеться GET Business Festival — щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу. Захід об’єднає понад 90 спікерів із практичними кейсами, 1500+ учасників: підприємців різного рівня бізнесу, інвесторів, топменеджерів і представників держави. Фестиваль проходить уже понад 10 років під егідою ділового медіа Delo.ua, яке цього року в межах заходу святкуватиме 20-річчя.

GET Business Festival — це мультиформатна подія, де кожен учасник може обрати цікаві для себе теми серед трьох тематичних сцен на одній локації. Спікери фестивалю поділяться перевіреними бізнес-стратегіями в Україні та за її межами, аналітикою, прогнозами та інструментами співпраці з державою.

Теми фестивалю:

Головна сцена: вектори масштабування і розвитку бізнесу в найближчі роки, як стати бізнес-партнером великої ритейл-мережі, з якими викликами стикаються українські виробники, як управляти підприємницькими фінансами під час війни, як бізнесу шукати та утримувати кадри. Сцена маркетингових стратегій: як підвищити ефективність маркетингу без великих бюджетів, покращити клієнтський досвід і впровадити диджитал-трансформацію від TikTok до рішень на базі ШІ. Сцена бізнес-розвитку: інструменти захисту бізнесу, стратегії масштабування, гранти і навчання для підприємців, секрети успішних франчайзингових мереж.

Серед ключових спікерів:

Ігор Смілянський , генеральний директор Укрпошти;

, генеральний директор Укрпошти; Марина Авдєєва, co-owner «Арсенал Страхування», founder Easy Peasy Insurtech;

co-owner «Арсенал Страхування», founder Easy Peasy Insurtech; Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування;

голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування; Тимур Козонов , засновник Foundation Coffee Roasters;

, засновник Foundation Coffee Roasters; Юлія Плієва, засновниця та СЕО Apple Consulting®;

засновниця та СЕО Apple Consulting®; Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики; Андрій Васильєв, директор з маркетингу «OLX e-com Європа»;

директор з маркетингу «OLX e-com Європа»; Андрій Телюпа, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства; Олег Кий, керівник напряму транзакційних продуктів та клієнтів МСБ ПриватБанку;

керівник напряму транзакційних продуктів та клієнтів МСБ ПриватБанку; Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Максим Безрук, заступник комерційного директора мережі мультимаркетів «Аврора»

заступник комерційного директора мережі мультимаркетів «Аврора» Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку;

керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку; Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media;

комерційний директор 1+1 media; Євген Синельников, режисер-постановник, телеведучий;

режисер-постановник, телеведучий; Оксана Солодчук , начальниця Управління продуктів та процесів малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро;

, начальниця Управління продуктів та процесів малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро; Олексій Грушецький , в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту;

, в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту; Володимир Матвійчук , засновник мережі Multi cook;

, засновник мережі Multi cook; Антон Бокий , маркетинг-директор INTERTOP;

, маркетинг-директор INTERTOP; Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS.

Долучайтеся до найбільшого в Україні фестивалю для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, щоб знаходити нові можливості для розвитку та будувати партнерства, які визначатимуть бізнес-ландшафт України наступних років.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/

Генеральний партнер — "OLX Україна"

Головний партнер — Visa | ПриватБанк

Генеральний інформаційний партнер — 1+1 media

Про організатора

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. За цей час фестиваль об’єднав понад 10 000 учасників і 500 спікерів.