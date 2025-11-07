Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025

ukenru
11:23 • 3210 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 16444 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 19703 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 25154 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 23904 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27749 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28287 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32448 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67279 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58386 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 20401 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 19871 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14626 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10828 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 16982 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 2138 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 5844 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 17085 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10922 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14720 перегляди
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025

Київ • УНН

 • 90 перегляди

18 листопада 2025 року в Києві пройде GET Business Festival, щорічний фестиваль для МСБ, організований Delo.ua. Захід об'єднає понад 90 спікерів та 1500+ учасників для обговорення бізнес-стратегій, маркетингу та розвитку.

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025

18 листопада 2025 року в Києві відбудеться GET Business Festival — щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу. Захід об’єднає понад 90 спікерів із практичними кейсами, 1500+ учасників: підприємців різного рівня бізнесу, інвесторів, топменеджерів і представників держави. Фестиваль проходить уже понад 10 років під егідою ділового медіа Delo.ua, яке цього року в межах заходу святкуватиме 20-річчя.

GET Business Festival це мультиформатна подія, де кожен учасник може обрати цікаві для себе теми серед трьох тематичних сцен на одній локації. Спікери фестивалю поділяться перевіреними бізнес-стратегіями в Україні та за її межами, аналітикою, прогнозами та інструментами співпраці з державою. 

Теми фестивалю: 

  1. Головна сцена: вектори масштабування і розвитку бізнесу в найближчі роки, як стати бізнес-партнером великої ритейл-мережі, з якими викликами стикаються українські виробники, як управляти підприємницькими фінансами під час війни, як бізнесу шукати та утримувати кадри. 
    1. Сцена маркетингових стратегій: як підвищити ефективність маркетингу без великих бюджетів, покращити клієнтський досвід і впровадити диджитал-трансформацію від TikTok до рішень на базі ШІ.
      1. Сцена бізнес-розвитку: інструменти захисту бізнесу, стратегії масштабування, гранти і навчання для підприємців, секрети успішних франчайзингових  мереж. 

        Серед ключових спікерів:  

        • Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти;
          • Марина Авдєєва, co-owner «Арсенал Страхування», founder Easy Peasy Insurtech;
            • Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування;
              • Тимур Козонов, засновник Foundation Coffee Roasters;
                • Юлія Плієва, засновниця та СЕО Apple Consulting®;
                  • Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
                    • Андрій Васильєв, директор з маркетингу «OLX e-com Європа»;
                      • Андрій Телюпа, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
                        • Олег Кий, керівник напряму транзакційних продуктів та клієнтів МСБ ПриватБанку;
                          • Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
                            • Максим Безрук, заступник комерційного директора мережі мультимаркетів «Аврора»
                              • Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку;
                                • Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media;
                                  • Євген Синельников, режисер-постановник, телеведучий;
                                    • Оксана Солодчук, начальниця Управління продуктів та процесів малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро;
                                      • Олексій Грушецький, в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту;
                                        • Володимир Матвійчук, засновник мережі Multi cook;
                                          • Антон Бокий, маркетинг-директор INTERTOP;
                                            • Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS.

                                              Долучайтеся до найбільшого в Україні фестивалю для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, щоб знаходити нові можливості для розвитку та будувати партнерства, які визначатимуть бізнес-ландшафт України наступних років.

                                              Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/ 

                                              Стежте за оновленнями на сторінці Delo.ua у Instagram, Facebook та Telegram-каналі

                                              Генеральний партнер — "OLX Україна"

                                              Головний партнер — Visa | ПриватБанк

                                              Генеральний інформаційний партнер — 1+1 media

                                              Про організатора

                                              Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. За цей час фестиваль об’єднав понад 10 000 учасників і 500 спікерів.

                                              Лілія Подоляк

