По результатам конференции по восстановлению Германия сделает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 миллионов евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.

По результатам Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Германия сделает новый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн евро. Таким образом, общая сумма взноса страны в Фонд составит более 275 миллионов евро. Это самый большой вклад спонсоров в Фонд, в котором на сегодня уже аккумулировано более 545 млн евро - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что соответствующие средства направляются на закупку энергетического оборудования, которое россия разрушает своими регулярными атаками на наши объекты.

Как пишет DW, первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам Конференции по восстановлению Украины заявила, что Украина нуждается не только в ремонте поврежденной энергетической инфраструктуры после российских ударов, но и в построении новой энергосистемы.

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Каждая бомба не только убивала людей, не только разрушала жилые дома, но и наше представление будущего и нашу экономику, она также изменила название этой конференции на «конференцию по восстановлению». Главной темой и первоочередным приоритетом является энергетический вопрос. Нам нужно ремонтировать энергосистему и строить новую. Мы подписали соглашения по возобновляемой энергетике - заявила Свириденко в ходе пресс-конференции в Берлине.

Также Свириденко отметила, что сегодня мировые агентства уже страхуют военные риски для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, что является конкретным результатом.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце сообщила, что всего на конференции было подписано более 100 соглашений, в частности о партнерстве между муниципалитетами и инвестировании в подготовку квалифицированных кадров.

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