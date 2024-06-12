Германия предоставит дополнительные 50 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, в результате чего ее общий вклад превысит 275 миллионов евро, что является крупнейшим вкладом в Фонд, который уже аккумулировал более 545 миллионов евро.
По результатам конференции по восстановлению Германия сделает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 миллионов евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.
По результатам Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Германия сделает новый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн евро. Таким образом, общая сумма взноса страны в Фонд составит более 275 миллионов евро. Это самый большой вклад спонсоров в Фонд, в котором на сегодня уже аккумулировано более 545 млн евро
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что соответствующие средства направляются на закупку энергетического оборудования, которое россия разрушает своими регулярными атаками на наши объекты.
Как пишет DW, первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам Конференции по восстановлению Украины заявила, что Украина нуждается не только в ремонте поврежденной энергетической инфраструктуры после российских ударов, но и в построении новой энергосистемы.
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Каждая бомба не только убивала людей, не только разрушала жилые дома, но и наше представление будущего и нашу экономику, она также изменила название этой конференции на «конференцию по восстановлению». Главной темой и первоочередным приоритетом является энергетический вопрос. Нам нужно ремонтировать энергосистему и строить новую. Мы подписали соглашения по возобновляемой энергетике
Также Свириденко отметила, что сегодня мировые агентства уже страхуют военные риски для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, что является конкретным результатом.
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце сообщила, что всего на конференции было подписано более 100 соглашений, в частности о партнерстве между муниципалитетами и инвестировании в подготовку квалифицированных кадров.
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