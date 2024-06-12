Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике
Киев • УНН
На международной конференции по восстановлению Украины в Берлине подписано 12 соглашений с партнерами по развитию и восстановлению генерации и сетей, сосредоточившись на энергоэффективности, возобновляемых источниках, децентрализованном производстве и восстановлении объектов, поврежденных российскими атаками.
Во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине при координации Министерства энергетики заключено 12 соглашений о сотрудничестве с партнерами для развития и восстановления генерации и сетей, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Детали
Указано, что ряд важных соглашений о сотрудничестве заключен с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.
Ключевая цель, как отмечается, - развитие генерации и сетей, что является чрезвычайно важным для восстановления энергетических объектов после российских атак.
Среди подписанных договоренностей в частности:
- Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy AG, важный для внедрения энергоэффективных технологий, децентрализованного производства электроэнергии, увеличения использования ВИЭ;
- Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важный для разработки ПАО «Укрнафта» новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых турбин. Это даст возможность обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак;
- Меморандум о сотрудничестве между ПАО «Укрнафта» и Deutsche Bank AG, важный для финансирования развития газовых и парогазовых электростанций для производства тепла и электроэнергии;
- Меморандум с GE Vernova, который предлагает решения для развития умных сетей, в частности в Харьковской и Тернопольской областях;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, предусматривающий развитие 500 МВт солнечных батарей;
- Меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации;
- Меморандум с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и НАК «Нафтогаз», важный для работы подземных газовых хранилищ с акцентом на декарбонизацию;
- Совместная декларация с Немецкой Торгово-промышленной палатой, важная в переходе к зеленой энергетике и обеспечении стабильности украинского энергосектора;
- Меморандум о взаимопонимании с Voith Hydro по строительству ЧАО «Укргидропроект» новых гидроэлектростанций и реконструкции разрушенных, проведению их технического обслуживания;
- Меморандум о взаимопонимании со Swedish Development Financial Institution, важный для децентрализации энергосектора, в частности использования газовых и паровых турбин на основе биомассы;
- Меморандум о начале норвежско-украинского энергетического партнерства;
- Соглашение о предоставлении Германией (через кредитное учреждение KfW) финансовой поддержки энергетической инфраструктуры Украины на сумму 30,4 млн евро.
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