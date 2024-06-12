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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике

Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 08:24  •  13667 просмотра

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На международной конференции по восстановлению Украины в Берлине подписано 12 соглашений с партнерами по развитию и восстановлению генерации и сетей, сосредоточившись на энергоэффективности, возобновляемых источниках, децентрализованном производстве и восстановлении объектов, поврежденных российскими атаками.

Во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине при координации Министерства энергетики заключено 12 соглашений о сотрудничестве с партнерами для развития и восстановления генерации и сетей, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

Указано, что ряд важных соглашений о сотрудничестве заключен с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.

Ключевая цель, как отмечается, - развитие генерации и сетей, что является чрезвычайно важным для восстановления энергетических объектов после российских атак. 

Среди подписанных договоренностей в частности:

  • Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy AG, важный для внедрения энергоэффективных технологий, децентрализованного производства электроэнергии, увеличения использования ВИЭ; 
  • Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важный для разработки ПАО «Укрнафта» новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых турбин. Это даст возможность обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак; 
  • Меморандум о сотрудничестве между ПАО «Укрнафта» и Deutsche Bank AG, важный для финансирования развития газовых и парогазовых электростанций для производства тепла и электроэнергии; 
  • Меморандум с GE Vernova, который предлагает решения для развития умных сетей, в частности в Харьковской и Тернопольской областях; 
  • Меморандум о взаимопонимании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, предусматривающий развитие 500 МВт солнечных батарей; 
  • Меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации; 
  • Меморандум с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и НАК «Нафтогаз», важный для работы подземных газовых хранилищ с акцентом на декарбонизацию;
  • Совместная декларация с Немецкой Торгово-промышленной палатой, важная в переходе к зеленой энергетике и обеспечении стабильности украинского энергосектора; 
  • Меморандум о взаимопонимании с Voith Hydro по строительству ЧАО «Укргидропроект» новых гидроэлектростанций и реконструкции разрушенных, проведению их технического обслуживания; 
  • Меморандум о взаимопонимании со Swedish Development Financial Institution, важный для децентрализации энергосектора, в частности использования газовых и паровых турбин на основе биомассы;
  • Меморандум о начале норвежско-украинского энергетического партнерства; 
  • Соглашение о предоставлении Германией (через кредитное учреждение KfW) финансовой поддержки энергетической инфраструктуры Украины на сумму 30,4 млн евро.

Украина представила 95 инвестиционных проектов на конференции по восстановлению11 июня 2024, 14:21 • 107543 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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