Україна на конференції з відновлення підписала 12 угод щодо енергетики
Київ • УНН
На міжнародній конференції з відновлення України в Берліні підписано 12 угод з партнерами щодо розвитку та відновлення генерації та мереж, зосередившись на енергоефективності, відновлюваних джерелах, децентралізованому виробництві та відновленні об'єктів, пошкоджених російськими атаками.
Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за координації Міністерства енергетики укладено 12 угод про співпрацю з партнерами для розбудови та відновлення генерації і мереж, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Вказано, що низку важливих угод про співпрацю укладено з фінансовими установами та енергетичними компаніями.
Ключова мета, як зазначається, - розбудова генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак.
Серед підписаних домовленостей зокрема:
- Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ;
- Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ «Укрнафта» нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін. Це дасть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак;
- Меморандум про співпрацю між ПАТ «Укрнафта» і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії;
- Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях;
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей;
- Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації;
- Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК «Нафтогаз», важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію;
- Спільна декларація з Німецькою Торгово-промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору;
- Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ «Укргідропроект» нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування;
- Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси;
- Меморандум про започаткування норвезько-українського енергетичного партнерства;
- Угоду про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 млн євро.
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