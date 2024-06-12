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Україна на конференції з відновлення підписала 12 угод щодо енергетики

Україна на конференції з відновлення підписала 12 угод щодо енергетики

Київ • УНН

 • 21678 перегляди

На міжнародній конференції з відновлення України в Берліні підписано 12 угод з партнерами щодо розвитку та відновлення генерації та мереж, зосередившись на енергоефективності, відновлюваних джерелах, децентралізованому виробництві та відновленні об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за координації Міністерства енергетики укладено 12 угод про співпрацю з партнерами для розбудови та відновлення генерації і мереж, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Вказано, що низку важливих угод про співпрацю укладено з фінансовими установами та енергетичними компаніями.

Ключова мета, як зазначається, - розбудова генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак. 

Серед підписаних домовленостей зокрема:

  • Меморандум про  взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ; 
  • Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ «Укрнафта» нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін. Це дасть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак; 
  • Меморандум про співпрацю між ПАТ «Укрнафта» і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії; 
  • Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях; 
  • Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт  сонячних батарей; 
  • Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації;
  • Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК «Нафтогаз», важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію;
  • Спільна декларація з Німецькою Торгово-промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору; 
  • Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ «Укргідропроект» нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування; 
  • Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси;
  • Меморандум про започаткування норвезько-українського енергетичного партнерства; 
  • Угоду про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 млн євро.

Україна представила 95 інвестиційних проектів на конференції з відновлення11.06.24, 17:21 • 107938 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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