Німеччина внесе у Фонд підтримки енергетики України ще 50 млн євро
Київ • УНН
Німеччина надасть додаткові 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, в результаті чого її загальний внесок перевищить 275 мільйонів євро, що є найбільшим внеском до Фонду, який вже акумулював понад 545 мільйонів євро.
За результатами конференції з відновлення Німеччина зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики.
За результатами Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро. Це найбільший внесок спонсорів до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об’єкти.
Як пише DW, перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками Конференції з відновлення України заявила, що Україна потребує не лише ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури після російських ударів, а й побудови нової енергосистеми.
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Кожна бомба не лише вбивала людей, не лише руйнувала житлові будинки, але й наше уявлення майбутнього та нашу економіку, вона також змінила назву цієї конференції на "конференцію з відновлення. Головною темою і першочерговим пріорітетом є енергетичне питання. Нам потрібно ремонтувати енергосистему та будувати нову. Ми підписали угоди щодо відновлюваної енергетики
Також Свириденко наголосила на тому, що сьогодні світові агенції вже страхують військові ризики для компаній, які бажають брати участь у відбудові України, що є конкретним результатом.
Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце повідомила, що загалом на конференції було підписано понад 100 угод, зокрема про партнерство між муніципалітетами та інвестування у підготовку кваліфікованих кадрів.
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