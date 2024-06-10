Необхідно більше коштів на відновлення енергетики: у Держенергонагляді пояснили підвищення тарифів на світло

ukenru
09:57 • 1448 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 21315 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 51065 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66872 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110943 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135234 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138338 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239144 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171122 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190202 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31826 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39057 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44612 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 20918 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25356 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239140 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360119 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375763 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291284 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59500 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76177 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87622 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170355 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172923 перегляди
Актуальне
Необхідно більше коштів на відновлення енергетики: у Держенергонагляді пояснили підвищення тарифів на світло

Необхідно більше коштів на відновлення енергетики: у Держенергонагляді пояснили підвищення тарифів на світло

Київ • УНН

 • 21839 перегляди

Україна потребує значних коштів для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої в результаті російських страйків, до настання зими, тому тарифи були підвищені, щоб збільшити бюджет на відновлювальні роботи і своєчасно відремонтувати якомога більше об'єктів.

На тлі останніх масованих ударів рф по енергоінфраструктурі, Україна потребує значних коштів для ремонту обладнання напередодні зимового сезону. Збільшення тарифів дозволить збільшити бюджет і відповідно обсяг відновлювальних робіт. Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі 

Очільник Держенергонагляду зазначив, що ситуація в українській енергосистемі складна, адже обсяги руйнувань надто великі. Тож для ремонту потрібен значний фінансовий ресурс.

За його словами, на відновлення залучаються кошти міжнародної допомоги, зокрема через Фонд підтримки енергетики. У Фонді акумульовано понад 490 млн євро, частина з яких уже використана на відновлення енергооб’єктів. Крім того, Уряд виділив кошти на відновлення державних об’єктів генерації.

Тривалість відключень електрики має вирівнятись: радник прем'єра розповів, яким чином 10.06.24, 10:18 • 20260 переглядiв

Проте масштаби руйнувань значні, а кошти держбюджету фактично у повному обсязі йдуть на фінансування витрат, пов’язаних з воєнними діями. Тому було прийнято рішення про підвищення тарифу для населення.

Слободян підкреслив, що уряд зробив все, аби підвищення не було надто обтяжливим для споживачів. Відповідні розрахунки тривали довго, розглядалися різні варіанти. За його словами, новий тариф - компромісне рішення.

Це той мінімальний рівень, завдяки якому можна залучити додатковий фінансовий ресурс, щоб встигнути до початку осінньо-зимового періоду відремонтувати якомога більше об’єктів енергетики

- наголосив голова Держенергонагляду.

Доповнення

Також Слободян зауважив, що масштабність відключень безпосередньо залежить від того, скільки енергооб’єктів вдасться відновити до початку осінньо-зимового періоду. 

Він підкреслив, що внаслідок останніх шести ракетно-дронових ударів, завданих ворогом по енергетичній інфраструктурі, завдано збитків на понад один мільярд євро.

І ця сума досі зростає відповідно до того, як продовжується розбір завалів на зруйнованих об’єктах.

Коли краще вмикати потужні електроприлади для економії електрики: розповіли в YASNO07.06.24, 15:15 • 13878 переглядiв

Нагадаємо

Financial Times з посиланням на власні джерела заявив, що до зими українці можуть проводити значну частину дня без електрики через значні пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
financial-timesFinancial Times
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51