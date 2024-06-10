Необхідно більше коштів на відновлення енергетики: у Держенергонагляді пояснили підвищення тарифів на світло
Київ • УНН
Україна потребує значних коштів для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої в результаті російських страйків, до настання зими, тому тарифи були підвищені, щоб збільшити бюджет на відновлювальні роботи і своєчасно відремонтувати якомога більше об'єктів.
На тлі останніх масованих ударів рф по енергоінфраструктурі, Україна потребує значних коштів для ремонту обладнання напередодні зимового сезону. Збільшення тарифів дозволить збільшити бюджет і відповідно обсяг відновлювальних робіт. Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Очільник Держенергонагляду зазначив, що ситуація в українській енергосистемі складна, адже обсяги руйнувань надто великі. Тож для ремонту потрібен значний фінансовий ресурс.
За його словами, на відновлення залучаються кошти міжнародної допомоги, зокрема через Фонд підтримки енергетики. У Фонді акумульовано понад 490 млн євро, частина з яких уже використана на відновлення енергооб’єктів. Крім того, Уряд виділив кошти на відновлення державних об’єктів генерації.
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Проте масштаби руйнувань значні, а кошти держбюджету фактично у повному обсязі йдуть на фінансування витрат, пов’язаних з воєнними діями. Тому було прийнято рішення про підвищення тарифу для населення.
Слободян підкреслив, що уряд зробив все, аби підвищення не було надто обтяжливим для споживачів. Відповідні розрахунки тривали довго, розглядалися різні варіанти. За його словами, новий тариф - компромісне рішення.
Це той мінімальний рівень, завдяки якому можна залучити додатковий фінансовий ресурс, щоб встигнути до початку осінньо-зимового періоду відремонтувати якомога більше об’єктів енергетики
Доповнення
Також Слободян зауважив, що масштабність відключень безпосередньо залежить від того, скільки енергооб’єктів вдасться відновити до початку осінньо-зимового періоду.
Він підкреслив, що внаслідок останніх шести ракетно-дронових ударів, завданих ворогом по енергетичній інфраструктурі, завдано збитків на понад один мільярд євро.
І ця сума досі зростає відповідно до того, як продовжується розбір завалів на зруйнованих об’єктах.
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Нагадаємо
Financial Times з посиланням на власні джерела заявив, що до зими українці можуть проводити значну частину дня без електрики через значні пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.