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Коли краще вмикати потужні електроприлади для економії електрики: розповіли в YASNO

Коли краще вмикати потужні електроприлади для економії електрики: розповіли в YASNO

Київ • УНН

 • 13878 перегляди

За даними енергетичної компанії YASNO, краще включати потужні електроприлади в денні години. Тоді нестачу електроенергії прокриває генерація від сонячних електростанцій.

В енергокомпанії YASNO розповіли, що вмикати потужні електроприлади краще у денні години, бо саме в цей час дефіцит електрики покриває генерація від сонячних електростанцій. Про це повідомляє УНН.

За можливості вмикайте потужні прилади у денні години, коли у вас є світло за графіком. Саме в денні години дефіцит електроенергії покриває генерація від сонячних електростанцій та імпорт, рівень якого вище, ніж вночі

-розповідають в YASNO.

В компанії нагадали, що раніше закликали зменшувати споживання у пікові вечірні години та переносити хатні справи на ніч. Втім після останніх масованих обстрілів ситуація змінилась.

Енергетики розповідають, що наразі у плановому ремонті два енергоблоки АЕС, один з яких найближчим часом має бути підключений до системи. Також в ремонті лінія, якою відбувався імпорт електроенергії зі Словаччини, тому обмеження діють протягом всієї доби — і вдень, і вночі.  Проте в YASNO радять за можливості ставити прання та заряджати пристрої саме у денні години.

На сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності – Міненерго05.06.24, 10:01 • 18035 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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