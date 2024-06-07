Коли краще вмикати потужні електроприлади для економії електрики: розповіли в YASNO
Київ • УНН
За даними енергетичної компанії YASNO, краще включати потужні електроприлади в денні години. Тоді нестачу електроенергії прокриває генерація від сонячних електростанцій.
В енергокомпанії YASNO розповіли, що вмикати потужні електроприлади краще у денні години, бо саме в цей час дефіцит електрики покриває генерація від сонячних електростанцій. Про це повідомляє УНН.
За можливості вмикайте потужні прилади у денні години, коли у вас є світло за графіком. Саме в денні години дефіцит електроенергії покриває генерація від сонячних електростанцій та імпорт, рівень якого вище, ніж вночі
В компанії нагадали, що раніше закликали зменшувати споживання у пікові вечірні години та переносити хатні справи на ніч. Втім після останніх масованих обстрілів ситуація змінилась.
Енергетики розповідають, що наразі у плановому ремонті два енергоблоки АЕС, один з яких найближчим часом має бути підключений до системи. Також в ремонті лінія, якою відбувався імпорт електроенергії зі Словаччини, тому обмеження діють протягом всієї доби — і вдень, і вночі. Проте в YASNO радять за можливості ставити прання та заряджати пристрої саме у денні години.
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