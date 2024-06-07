Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO

В энергокомпании YASNO рассказали, что включать мощные электроприборы лучше в дневные часы, потому что именно в это время дефицит электричества покрывает генерация от солнечных электростанций. Об этом сообщает УНН.

По возможности включайте мощные приборы в дневные часы, когда у вас есть свет по графику. Именно в дневные часы дефицит электроэнергии покрывает генерация от солнечных электростанций и импорт, уровень которого выше, чем ночью - рассказывают в YASNO.

В компании напомнили, что ранее призывали уменьшать потребление в пиковые вечерние часы и переносить домашние дела на ночь. Впрочем, после последних массированных обстрелов ситуация изменилась.

Энергетики рассказывают, что сейчас в плановом ремонте два энергоблока АЭС, один из которых в ближайшее время должен быть подключен к системе. Также в ремонте линия, которой происходил импорт электроэнергии из Словакии, поэтому ограничения действуют в течение всех суток - и днем, и ночью. Однако в YASNO советуют по возможности ставить стирку и заряжать устройства именно в дневные часы.

На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго