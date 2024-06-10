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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Необходимо больше средств на восстановление энергетики: в Госэнергонадзоре объяснили повышение тарифов на свет
Украина нуждается в значительных средствах для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских забастовок, до наступления зимы, поэтому тарифы были повышены, чтобы увеличить бюджет на восстановительные работы и своевременно отремонтировать как можно больше объектов.
Бизнес за время военного положения взял 220 млрд грн кредитов по программе "5-7-9": на что чаще всего
За период действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на сумму около 220 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в основном для пополнения оборотных средств и на антивоенные цели.
На Сумщине для ликвидации масштабного пожара на предприятии привлекли робота
В Ромнах Сумской области тактический робот Magirus Wolf R1 был задействован для ликвидации масштабного пожара в цехе предприятия, где хранились горючие материалы.
Сожженные танки и БМП: СтратКом показал, как ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу под Красногоровкой
Силы обороны Украины успешно ликвидировали российскую штурмовую колонну вблизи Красногоровки Донецкой области, используя артиллерию, беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дроны.
Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в центре ракетного топлива оружейного завода Mesko в Скаржиско-каменной, Польша, после чего произошел пожар, который позже был потушен.
На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать
Движение транспорта перекрыто на мосту автодороги Р-69 в селе Хотяновка Киевской области из-за повреждений, полученных в результате боевых действий, действуют объездные пути, и планируется возобновить движение через параллельную понтонную переправу.
85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ
85 бывших осужденных из Ровенской области прошли необходимые процедуры и будут защищать территориальную целостность Украины в составе Сил обороны.
"Там, конечно, истерика" - Юсов о реакции россиян на разрешение бить по рф западным вооружением
Российские пропагандисты, военные и гражданские лица впадают в истерику из-за разрешения бить по российской федерации западным оружием, говорит представитель ГУР.
Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный
45-летний мужчина был ранен осколками в результате атаки вражеского беспилотника в Никополе Днепропетровской области.
Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетит Польшу 10-11 июня для участия в саммите парламентских лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, посвященном усилению поддержки Украины.