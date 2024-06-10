Необходимо больше средств на восстановление энергетики: в Госэнергонадзоре объяснили повышение тарифов на свет

На фоне последних массированных ударов рф по энерго инфраструктуре, Украина нуждается в значительных средствах для ремонта оборудования в преддверии зимнего сезона. Увеличение тарифов позволит увеличить бюджет и соответственно объем восстановительных работ. Об этом заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Глава Госэнергонадзора отметил, что ситуация в украинской энергосистеме сложная, ведь объемы разрушений слишком велики. Поэтому для ремонта нужен значительный финансовый ресурс.

По его словам, на восстановление привлекаются средства международной помощи, в частности через Фонд поддержки энергетики. В Фонде аккумулировано более 490 млн евро, часть из которых уже использована на восстановление энергообъектов. Кроме того, правительство выделило средства на восстановление государственных объектов генерации.

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Однако масштабы разрушений значительны, а средства госбюджета фактически в полном объеме идут на финансирование расходов, связанных с военными действиями. Поэтому было принято решение о повышении тарифа для населения.

Слободян подчеркнул, что правительство сделало все, чтобы повышение не было слишком обременительным для потребителей. Соответствующие расчеты длились долго, рассматривались различные варианты. По его словам, новый тариф-компромиссное решение.

Это тот минимальный уровень, благодаря которому можно привлечь дополнительный финансовый ресурс, чтобы успеть до начала осенне-зимнего периода отремонтировать как можно больше объектов энергетики - почеркнул председатель Госэнергонадзора.

Дополнение

Также Слободян отметил, что масштабность отключений напрямую зависит от того, сколько энергообъектов удастся восстановить к началу осенне-зимнего периода.

Он подчеркнул, что в результате последних шести ракетно-Дроновых ударов, нанесенных врагом по энергетической инфраструктуре, нанесен ущерб более чем на один миллиард евро.

И эта сумма до сих пор растет в соответствии с тем, как продолжается разбор завалов на разрушенных объектах.

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Напомним

Financial Times со ссылкой на собственные источники заявил, что до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без электричества из-за значительных повреждений энергосистемы в результате вражеских атак.