Германия передала Украине партию спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры

Украина получила от Германии новую партию специальной техники для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Украину поступили два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях. Это часть партии из 16 единиц спецтехники на 2,3 миллиона евро, приобретенных в рамках украинско-немецкого энергетического партнерства.

Отмечается, что часть авто уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные автомобили получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут на Харьковщину и Николаевщину.

В Минэнерго сообщили, что с марта 2022 года Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1670 тонн. ФРГ передала, в частности, трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ.

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