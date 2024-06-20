Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
Німеччина передала Україні партію спеціального обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.
Україна отримала від Німеччини нову партію спеціальної техніки для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це у четвер повідомила пресслужба міністерства енергетики України, передає УНН.
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Як повідомляється, в Україну надійшли два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах. Це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на 2,3 мільйони євро, придбаних у межах українсько-німецького енергетичного партнерства.
Зазначається, що частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину.
В Міненерго повідомили, що з березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн. ФРН передала, зокрема, трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.
Литовська компанія передала Україні обладнання для ЛЕП для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури20.06.24, 13:52 • 18043 перегляди