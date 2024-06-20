Литовська компанія передала Україні обладнання для ЛЕП для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури
Київ • УНН
Литовська енергетична компанія Litgrid передає Україні третій пакет допомоги на суму понад 10 мільйонів євро, надаючи трансформатори та інше обладнання для відновлення енергосистеми, пошкодженої в результаті російських атак.
Литовська енергетична компанія Litgrid передає Україні третій пакет допомоги для відновлення енергосистеми, яку пошкодила рф. Про це пише УНН з посиланням на заяву Litgrid.
Деталі
В компанії пояснили, що електросистеми Литви та України використовують однакові рівні напруги, які відрізняються від тих, що використовуються в багатьох європейських країнах.
Тому трансформатори та інше обладнання мережевих підстанцій, яке постачає Litgrid, також підходить для української системи електропередачі.
Голова Litgrid Рокас Масюліс пояснив, його країна модернізує власну енергосистему, аби синхронізуватись з ЄС. Тому, за його словами, на багатьох підстанціях демонтують багато справного, але вже не потрібного обладнання.
Західні партнери продовжують надавати допомогу електроенергетиці Україні21.05.24, 10:55 • 19957 переглядiв
Ми підготували ще один пакет підтримки для зруйнованої війною України, енергетична інфраструктура якої постійно руйнується. (...) Ми чуємо від наших колег в Україні, що наші пристрої одразу встановлюються в мережу та допомагають відновити роботу електроенергетичної системи країни
Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги Україна отримає основне та найдорожче обладнання підстанції ЛЕП. Зокрема йдеться про автотрансформатор та інше обладнання ЛЕП 330 та 110 кВ: роз’єднувачі, компресори, ізолятори, вводи для автотрансформаторів.
Доповнення
В компанії додають, що ринкова вартість автотрансформатора вагою понад 200 тонн наразі становить понад 4 мільйони. Євро. Одного такого пристрою достатньо, щоб забезпечити електроенергією одразу три міста.
Враховуючи всі три пакети підтримки, загалом Litgrid надав Україні пристроїв ринковою вартістю понад 10 мільйонів. Євро.
Нагадаємо
Литва запропонувала демонтувати свої закриті теплові електростанції та передати Україні запчастини, щоб допомогти відновити енергетичні об'єкти, пошкоджені російськими атаками.