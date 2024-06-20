Литовская энергетическая компания Litgrid передает Украине третий пакет помощи для восстановления энергосистемы, которую повредила рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Litgrid.

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В компании пояснили, что электросистемы Литвы и Украины используют одинаковые уровни напряжения, которые отличаются от тех, что используются во многих европейских странах.

Поэтому трансформаторы и другое оборудование сетевых подстанций, которое поставляет Litgrid, также подходит для украинской системы электропередачи.

Глава Litgrid Рокас Масюлис пояснил, его страна модернизирует собственную энергосистему, чтобы синхронизироваться с ЕС. Поэтому, по его словам, на многих подстанциях демонтируют много исправного, но уже не нужного оборудования.

Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

Мы подготовили еще один пакет поддержки для разрушенной войной Украины, энергетическая инфраструктура которой постоянно разрушается. (...) мы слышим от наших коллег в Украине, что наши устройства сразу устанавливаются в сеть и помогают восстановить работу электроэнергетической системы страны - - рассказал Масюлис.

Отмечается, что в рамках этого пакета помощи Украина получит основное и самое дорогое оборудование подстанции ЛЭП. В частности речь идет о автотрансформаторе и другом оборудовании ЛЭП 330 и 110 кВ: разъединители, компрессоры, изоляторы, вводы для автотрансформаторов.

Дополнение

В компании добавляют, что рыночная стоимость автотрансформатора весом более 200 тонн в настоящее время составляет более 4 миллионов. Евро. Одного такого устройства достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией сразу три города.

Учитывая все три пакета поддержки, в целом Litgrid предоставил Украине устройств рыночной стоимостью более 10 миллионов. Евро.

Напомним

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанциии передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.