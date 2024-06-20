Киев • УНН
Литовская энергетическая компания Litgrid передает Украине третий пакет помощи на сумму более 10 миллионов евро, предоставляя трансформаторы и другое оборудование для восстановления энергосистемы, поврежденной в результате российских атак.
Литовская энергетическая компания Litgrid передает Украине третий пакет помощи для восстановления энергосистемы, которую повредила рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Litgrid.
детали
В компании пояснили, что электросистемы Литвы и Украины используют одинаковые уровни напряжения, которые отличаются от тех, что используются во многих европейских странах.
Поэтому трансформаторы и другое оборудование сетевых подстанций, которое поставляет Litgrid, также подходит для украинской системы электропередачи.
Глава Litgrid Рокас Масюлис пояснил, его страна модернизирует собственную энергосистему, чтобы синхронизироваться с ЕС. Поэтому, по его словам, на многих подстанциях демонтируют много исправного, но уже не нужного оборудования.
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины21 мая 2024, 07:55 • 19666 просмотров
Мы подготовили еще один пакет поддержки для разрушенной войной Украины, энергетическая инфраструктура которой постоянно разрушается. (...) мы слышим от наших коллег в Украине, что наши устройства сразу устанавливаются в сеть и помогают восстановить работу электроэнергетической системы страны
Отмечается, что в рамках этого пакета помощи Украина получит основное и самое дорогое оборудование подстанции ЛЭП. В частности речь идет о автотрансформаторе и другом оборудовании ЛЭП 330 и 110 кВ: разъединители, компрессоры, изоляторы, вводы для автотрансформаторов.
Дополнение
В компании добавляют, что рыночная стоимость автотрансформатора весом более 200 тонн в настоящее время составляет более 4 миллионов. Евро. Одного такого устройства достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией сразу три города.
Учитывая все три пакета поддержки, в целом Litgrid предоставил Украине устройств рыночной стоимостью более 10 миллионов. Евро.
Напомним
Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанциии передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.