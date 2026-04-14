Германия объявила о новом пакете помощи Украине - Мерц говорит о ПВО, дальнобойном оружии и дронах
Киев • УНН
Канцлер Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи с дронами и боеприпасами. В 2026 году Германия стала главным двусторонним партнером Киева.
Германия согласовала новые пакеты военной помощи Украине, в которые войдут системы противовоздушной обороны, дальнобойное вооружение, беспилотники и боеприпасы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
По словам Мерца, поддержка Украины остается стратегическим приоритетом Берлина, а в 2026 году Германия стала главным двусторонним партнером Киева.
Мы сегодня договорились о новых пакетах помощи, прежде всего в сфере ПВО. Это также касается дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов
Он подчеркнул, что стабильность Украины напрямую влияет на безопасность всей Европы.
