Германия объявила о новом пакете помощи Украине - Мерц говорит о ПВО, дальнобойном оружии и дронах

Киев • УНН

Канцлер Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи с дронами и боеприпасами. В 2026 году Германия стала главным двусторонним партнером Киева.

Германия согласовала новые пакеты военной помощи Украине, в которые войдут системы противовоздушной обороны, дальнобойное вооружение, беспилотники и боеприпасы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По словам Мерца, поддержка Украины остается стратегическим приоритетом Берлина, а в 2026 году Германия стала главным двусторонним партнером Киева.

Мы сегодня договорились о новых пакетах помощи, прежде всего в сфере ПВО. Это также касается дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов

– сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что стабильность Украины напрямую влияет на безопасность всей Европы.

Андрей Тимощенков

