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Германия не планирует закупать дополнительные истребители F-35 - Минобороны

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Министерство обороны ФРГ опровергло сообщения Politico о планах увеличения парка F-35 до 50 единиц. В настоящее время Германия заказала 35 истребителей для замены устаревших Tornado.

Германия не планирует закупать дополнительные истребители F-35 - Минобороны

Германия не планирует закупать дополнительные истребители F-35, заявил в пятницу представитель Министерства обороны ФРГ, опровергнув сообщение Politico о планах увеличить парк до 50 единиц, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В настоящее время Германия заказала 35 американских истребителей для замены 85 устаревших истребителей Tornado, которые будут выведены из эксплуатации.

"В настоящее время Министерство обороны не планирует закупать дополнительные F-35 в дополнение к 35 F-35, которые уже согласованы в контракте", - заявил представитель Минобороны ФРГ на очередной пресс-конференции.

Военный источник сообщил Reuters, что цифра в 15 дополнительных истребителей F-35 рассматривалась ранее, но ее необходимо было скорректировать после новых целей НАТО по вооружению и численности войск.

Новые цели предполагают, что первоначальная цифра была недостаточной, и фактическое количество необходимых дополнительных F-35 может быть в конечном итоге больше, хотя источник не подтвердил эту информацию.

Дополнение

Сообщение Politico появилось на фоне напряженности между Германией и Францией относительно совместного франко-германского партнерства в области истребителей FCAS после сообщения, опубликованного ранее на этой неделе, о том, что Франция теперь хочет 80% участия в совместной работе.

Это требование может привести к срыву согласованного разделения задач и, возможно, остановит переход проекта к следующей фазе, сообщил источник в отрасли.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в среду, что сохраняются разногласия относительно конфигурации проекта FCAS, который сопровождается задержками и внутренними спорами относительно совместной работы и прав интеллектуальной собственности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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