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Німеччина не планує закуповувати додаткові винищувачі F-35 - Міноборони

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Міністерство оборони ФРН спростувало повідомлення Politico про плани збільшення парку F-35 до 50 одиниць. Наразі Німеччина замовила 35 винищувачів для заміни застарілих Tornado.

Німеччина не планує закуповувати додаткові винищувачі F-35 - Міноборони

Німеччина не планує закуповувати додаткові винищувачі F-35, заявив у п'ятницю представник Міністерства оборони ФРН, спростувавши повідомлення Politico про плани збільшити парк до 50 одиниць, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Наразі Німеччина замовила 35 американських винищувачів для заміни 85 застарілих винищувачів Tornado, які будуть виведені з експлуатації.

"Наразі Міністерство оборони не планує закуповувати додаткові F-35 на додачу до 35 F-35, які вже узгоджені у контракті", - заявив представник Міноборони ФРН на черговій пресконференції.

Військове джерело повідомило Reuters, що цифра в 15 додаткових винищувачів F-35 розглядалася раніше, але її необхідно було скоригувати після нових цілей НАТО щодо озброєння та чисельності військ.

Нові цілі припускають, що початкова цифра була недостатньою, і фактична кількість необхідних додаткових F-35 може бути зрештою більшою, хоча джерело не підтвердило цю інформацію.

Доповнення

Повідомлення Politico з'явилося на тлі напруженості між Німеччиною та Францією щодо спільного франко-німецького партнерства в галузі винищувачів FCAS після повідомлення, опублікованого раніше цього тижня, про те, що Франція тепер хоче 80% участі у спільній роботі.

Ця вимога може призвести до зриву узгодженого поділу завдань і, можливо, зупинить перехід проекту до наступної фази, повідомило джерело в галузі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у середу, що зберігаються розбіжності щодо конфігурації проекту FCAS, який супроводжується затримками та внутрішніми суперечками щодо спільної роботи та прав інтелектуальної власності.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
F-35 Lightning II
Reuters
НАТО
Фрідріх Мерц
Франція
Німеччина
Tesla
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