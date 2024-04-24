Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Германия и Великобритания стремятся активизировать сотрудничество, в частности, они намерены совместно поддерживать украинские вертолеты, включая их вооружение, техническое обслуживание и обучение. Об этом сообщили на сайте офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет УНН.

Детали

Сегодня состоялась встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на которой обсуждался и вопрос о помощи Украине.

Мы являемся двумя крупнейшими европейскими поставщиками военной поддержки Украины. Вместе мы стремимся продолжать нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защитить себя - говорится в пресс-релизе.

Также Риши Сунак и Олаф Шольц заявили, что их поддержка рассчитана на долгосрочную перспективу и основывается на насущных и долгосрочных потребностях Украины в сферах безопасности и устойчивости. Они также выступают за дискуссию с целью согласования между членами и партнерами Альянса уровня военной поддержки Украины с точки зрения соответствующей экономической мощности.

В центре нашей непосредственной поддержки - противовоздушная оборона, беспилотники, артиллерия, боеприпасы, фортификационные сооружения и обучение. Сегодня мы договорились о координации и активизации наших усилий и оценке потенциала для совместных проектов, включая соответствующую подготовку. В частности, мы будем сотрудничать над нашей поддержкой украинских вертолетов, включая вооружение, техническое обслуживание и обучение. Мы будем стремиться увеличить совместные предприятия и инвестиции в оборону, обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины - пишут в пресс-релизе.

Отмечается, что Великобритания и Германия будут работать вместе, чтобы максимизировать эффект от инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" и Международного фонда для Украины.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США, но он оставил в силе свой отказ отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности "Таурус".

Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак