11282 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
15166 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
17613 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
32664 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
67568 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
38694 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 42294 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 38216 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30519 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54309 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Германия и Испания выделяют $100 млн на поддержку стран, борющихся с последствиями изменения климата

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Германия и Испания объявили о совместном финансировании в размере 100 миллионов долларов для новой программы адаптации к изменению климата, направленной на помощь развивающимся странам. Средства будут направлены через Фонд климатических инвестиций – многосторонний механизм Всемирного банка.

Германия и Испания выделяют $100 млн на поддержку стран, борющихся с последствиями изменения климата
На фото: Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Испании Педро Санчес

На саммите ООН по вопросам климата COP30 в бразильском городе Белен Германия и Испания объявили о совместном финансировании в размере 100 миллионов долларов для новой программы адаптации к изменению климата, направленной на помощь развивающимся странам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Средства будут направлены через Фонд климатических инвестиций – многосторонний механизм Всемирного банка стоимостью 13 миллиардов долларов. Новая инициатива под названием ARISE (Accelerating Resilience and Innovation for a Sustainable Economy) имеет целью помочь уязвимым государствам "превратить климатический риск в возможность" и укрепить их "адаптивную способность".

Греция начинает бурение газа в Средиземном море на фоне климатического саммита COP30 - Politico06.11.25, 22:02 • 3629 просмотров

Развитие устойчивости к изменению климата – это слишком большая возможность, чтобы ее игнорировать

– заявила главный исполнительный директор фонда Тарие Гбадегесин. 

По ее словам, этот вызов "требует нового типа реагирования".

Программа сосредоточится на интеграции климатической устойчивости в экономические стратегии, привлечении финансирования от многосторонних банков развития, климатических фондов и частного сектора.

По оценкам Программы ООН по окружающей среде, развивающимся странам до 2035 года понадобится до 365 миллиардов долларов ежегодно на адаптацию к климатическим изменениям – в несколько раз больше, чем нынешние объемы помощи.

Мировые лидеры на климатическом саммите в Бразилии призывают к решительным действиям: «Мы можем выбрать лидерство или гибель»06.11.25, 22:58 • 4125 просмотров

Степан Гафтко

