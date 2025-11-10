Германия и Испания выделяют $100 млн на поддержку стран, борющихся с последствиями изменения климата
На саммите ООН по вопросам климата COP30 в бразильском городе Белен Германия и Испания объявили о совместном финансировании в размере 100 миллионов долларов для новой программы адаптации к изменению климата, направленной на помощь развивающимся странам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Средства будут направлены через Фонд климатических инвестиций – многосторонний механизм Всемирного банка стоимостью 13 миллиардов долларов. Новая инициатива под названием ARISE (Accelerating Resilience and Innovation for a Sustainable Economy) имеет целью помочь уязвимым государствам "превратить климатический риск в возможность" и укрепить их "адаптивную способность".
Развитие устойчивости к изменению климата – это слишком большая возможность, чтобы ее игнорировать
По ее словам, этот вызов "требует нового типа реагирования".
Программа сосредоточится на интеграции климатической устойчивости в экономические стратегии, привлечении финансирования от многосторонних банков развития, климатических фондов и частного сектора.
По оценкам Программы ООН по окружающей среде, развивающимся странам до 2035 года понадобится до 365 миллиардов долларов ежегодно на адаптацию к климатическим изменениям – в несколько раз больше, чем нынешние объемы помощи.
