Німеччина та Іспанія виділяють $100 млн на підтримку країн, що борються з наслідками зміни клімату

Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26576 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34906 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52170 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33793 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50307 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41318 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52168 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45793 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50306 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41317 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94095 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5762 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29981 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35248 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60946 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136932 перегляди
Німеччина та Іспанія виділяють $100 млн на підтримку країн, що борються з наслідками зміни клімату

Київ • УНН

 • 4382 перегляди

Німеччина та Іспанія оголосили про спільне фінансування у розмірі 100 мільйонів доларів для нової програми адаптації до зміни клімату, спрямованої на допомогу країнам, що розвиваються. Кошти буде спрямовано через Фонд кліматичних інвестицій – багатосторонній механізм Світового банку.

Німеччина та Іспанія виділяють $100 млн на підтримку країн, що борються з наслідками зміни клімату
На фото: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

На саміті ООН з питань клімату COP30 в бразильському місті Белен Німеччина та Іспанія оголосили про спільне фінансування у розмірі 100 мільйонів доларів для нової програми адаптації до зміни клімату, спрямованої на допомогу країнам, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кошти буде спрямовано через Фонд кліматичних інвестицій – багатосторонній механізм Світового банку вартістю 13 мільярдів доларів. Нова ініціатива під назвою ARISE (Accelerating Resilience and Innovation for a Sustainable Economy) має на меті допомогти вразливим державам "перетворити кліматичний ризик на можливість" і зміцнити їхню "адаптивну здатність".

Греція починає буріння газу в Середземному морі на тлі кліматичного саміту COP30 - Politico06.11.25, 22:02 • 3683 перегляди

Розвиток стійкості до зміни клімату – це надто велика можливість, щоб її ігнорувати

– заявила головна виконавча директорка фонду Таріє Гбадегесін. 

За її словами, цей виклик "вимагає нового типу реагування".

Програма зосередиться на інтеграції кліматичної стійкості в економічні стратегії, залученні фінансування від багатосторонніх банків розвитку, кліматичних фондів і приватного сектору.

За оцінками Програми ООН з навколишнього середовища, країнам, що розвиваються, до 2035 року знадобиться до 365 мільярдів доларів щороку на адаптацію до кліматичних змін – у кілька разів більше, ніж нинішні обсяги допомоги.

Світові лідери на кліматичному саміті в Бразилії закликають до рішучих дій: “Ми можемо обрати лідерство або загибель”06.11.25, 22:58 • 4177 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Енергетика
Світовий банк
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Греція
Іспанія
Німеччина