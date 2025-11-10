Німеччина та Іспанія виділяють $100 млн на підтримку країн, що борються з наслідками зміни клімату
Німеччина та Іспанія оголосили про спільне фінансування у розмірі 100 мільйонів доларів для нової програми адаптації до зміни клімату, спрямованої на допомогу країнам, що розвиваються. Кошти буде спрямовано через Фонд кліматичних інвестицій – багатосторонній механізм Світового банку.
Кошти буде спрямовано через Фонд кліматичних інвестицій – багатосторонній механізм Світового банку вартістю 13 мільярдів доларів. Нова ініціатива під назвою ARISE (Accelerating Resilience and Innovation for a Sustainable Economy) має на меті допомогти вразливим державам "перетворити кліматичний ризик на можливість" і зміцнити їхню "адаптивну здатність".
Розвиток стійкості до зміни клімату – це надто велика можливість, щоб її ігнорувати
За її словами, цей виклик "вимагає нового типу реагування".
Програма зосередиться на інтеграції кліматичної стійкості в економічні стратегії, залученні фінансування від багатосторонніх банків розвитку, кліматичних фондів і приватного сектору.
За оцінками Програми ООН з навколишнього середовища, країнам, що розвиваються, до 2035 року знадобиться до 365 мільярдів доларів щороку на адаптацію до кліматичних змін – у кілька разів більше, ніж нинішні обсяги допомоги.
