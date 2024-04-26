Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

Руководство немецкой армии разрабатывает план поддержки тысяч военных США, которых могут отправить на восточный фланг НАТО в случае войны, сообщил генерал-лейтенант Бундесвера Андре Бодеманн в интервью немецкой газете FAZ, передает УНН со ссылкой на британское издание Telegraph.

Детали

По словам генерал-лейтенанта Бундесвера, армия ФРГ разрабатывает новый, долгосрочный план безопасности с акцентом на гражданскую оборону.

Большинство деталей плана является государственной тайной, но старший офицер сообщил, что план включает логистику питания для большого количества американских солдат, основной вклад в которую сделают гражданские лица.

Если бы, например, американская дивизия двигалась на восток, тысячи танков, тысячи солдат, то их нужно было бы накормить, а танки заправить или, возможно, отремонтировать - сказал он в интервью FAZ.

По его словам, Бундесвер, вероятно, занимался бы материально-техническим обеспечением немецких солдат. А военным США помогли бы гражданские.

"Колонна получала бы топливо с заправочных станций или гражданских транспортных средств, Красный Крест оказывал бы медицинскую помощь, а еду поставлял бы гражданский кейтеринг. Это был бы классический случай", - заявил генерал-лейтенант.

Дополнение

Как отмечает издание, комментарии Бодеманна прозвучали во время визита премьера Британии Риши Сунака в Берлин, где он заявил, что европейские страны должны последовать примеру Лондона в увеличении оборонных расходов.

Как пишет Telegraph, что заявления генерал-лейтенанта являются последним свидетельством того, что ФРГ готовится к потенциальному вооруженному конфликту с рф в течение следующих пяти лет.

Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак