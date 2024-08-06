С начала суток произошло 108 боевых столкновений, противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, 36 авиационных ударов, задействовав 43 КАБ, совершил 558 ударов дронами-камикадзе и почти 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковскомнаправлении оккупанты в течение дня провели четыре атаки вблизи Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили три штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении Силами обороны отражено три атаки противника в районе Петропавловки, Берестового и Стельмаховки, еще одно боестолкновение продолжается.

Восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет бой вблизи Тернов.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали десять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в одной локации продолжается боестолкновение.

На Краматорском направлении имели место 11 боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра и Ивановского, шесть попыток противника потеснить нас с позиций оказались тщетными, продолжается пять атак.

При поддержке авиации враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. 15 штурмов отбито, восемь атак продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражено 24 наступательных и штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается пять боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны в настоящее время отражают две атаки оккупантов, три атаки уже завершились без успеха для противника.

На Времовском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного и Раздольного. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили пять атак противника на наши позиции.

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