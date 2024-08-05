На одном из полигонов Вооруженных сил Украины состоялась презентация беспилотных систем украинского производства. Мероприятие было проведено с целью представления новейших технологий, способных компенсировать численное превосходство врага и сохранить жизнь украинских воинов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

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Полковник Андрей Лебеденко, заместитель главнокомандующего ВС Украины, отметил важность внедрения роботизированных дронов, которые эффективно заменяют людей на поле боя. Он отметил, что беспилотные ударные системы уже стали качественной альтернативой традиционным видам вооружения, включая артиллерию, и по многим показателям оказались эффективнее.

Сейчас Силы обороны Украины активно сотрудничают с отечественными и иностранными разработчиками военных технологий, стремясь обеспечить широкое использование искусственного интеллекта в военных действиях. Лебеденко подчеркнул, что технологии являются основой для будущей победы Украины.

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