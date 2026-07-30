Генштаб подтвердил поражение НПЗ в перми и полигона оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и полигона противника, пишет УНН.

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"29 июля и в ночь на 30 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", — указали в Генштабе.

29 июля нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми Пермского края рф. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия — сообщили в Генштабе.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов российской федерации. Мощность предприятия составляет около 13 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазочные материалы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации.

"Кроме того, украинские воины поразили полигон "Приморский Посад" на ВОТ Запорожской области. Масштабы ущерба уточняются", — говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, 30 июля был поражен логистический хаб Wildberries в Пензе. Как сообщила украинская компания Fire Point, удары были нанесены с помощью БПЛА FP-1.

Логистический комплекс является одним из региональных центров обработки и распределения товаров. Его площадь составляет около 180 000 м², что делает его одним из крупнейших логистических хабов компании.

"Через подобные хабы проходят большие объемы грузов, в том числе продукция двойного назначения, реализуемая через российские маркетплейсы", — говорится в сообщении.