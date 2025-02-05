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Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего предприятия в краснодарском крае рф и российского ЗРК "Бук"

Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего предприятия в краснодарском крае рф и российского ЗРК "Бук"

Киев  •  УНН

 • 4010 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть» в Краснодарском крае РФ. Также подтверждено уничтожение российского ЗРК «Бук» на оккупированной территории Запорожской области.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего предприятия "Албашнефть" в краснодарском крае рф и ЗРК "Бук" оккупантов, пишет УНН.

Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны, в ночь на 5 февраля 2025 года поразили ООО "Албашнефть" в краснодарском крае рф

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Этот завод, как указано, по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар", - указали в Генштабе.

Результаты поражения, как отмечается, уточняются.

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"Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели

- сообщили в Генштабе.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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