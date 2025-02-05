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Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
06:49 • 41002 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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«Логистический объект российской армии": в СНБО рассказали об атакованной нефтебазе в РФ

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В краснодарском крае рф атакована нефтебаза «Албашьнефть», перерабатывающая 320 000 тонн нефти в год. Предприятие производит топливо для вооруженных сил рф.

Атакованная в краснодарском крае рф нефтебаза «Албашнефть» принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 000 тонн нефти в год. Продукция оттуда поставляется вооруженным силам россии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, пишет УНН.

Атакованная нефтебаза «Албашнефть» в краснодарском крае принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 000 тонн нефти в год. Основная продукция - бензин прямой перегонки, дизельное топливо, мазут. Оно поставляется вооруженным силам россии

- написал Коваленко.

Он отметил, что это «еще один логистический объект российской армии».

Дополнение

Российский Telegram-канал ASTRA сообщал, что в краснодарском крае рф горит нефтебаза. Возгорание произошло после атаки дронами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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