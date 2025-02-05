«Логистический объект российской армии": в СНБО рассказали об атакованной нефтебазе в РФ
Киев • УНН
В краснодарском крае рф атакована нефтебаза «Албашьнефть», перерабатывающая 320 000 тонн нефти в год. Предприятие производит топливо для вооруженных сил рф.
Атакованная в краснодарском крае рф нефтебаза «Албашнефть» принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 000 тонн нефти в год. Продукция оттуда поставляется вооруженным силам россии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, пишет УНН.
Атакованная нефтебаза «Албашнефть» в краснодарском крае принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 000 тонн нефти в год. Основная продукция - бензин прямой перегонки, дизельное топливо, мазут. Оно поставляется вооруженным силам россии
Он отметил, что это «еще один логистический объект российской армии».
Дополнение
Российский Telegram-канал ASTRA сообщал, что в краснодарском крае рф горит нефтебаза. Возгорание произошло после атаки дронами.