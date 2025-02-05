"Логістичний об'єкт російської армії": у РНБО розповіли про атаковану нафтобазу у рф

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Київ • УНН

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У краснодарському краї рф атаковано нафтобазу "Албашьнефть", що переробляє 320 000 тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо для збройних сил рф.

Атакована в краснодарському краї рф нафтобаза "Албашнефть" належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 000 тонн нафти на рік. Продукція звідти постачається збройним силам росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у середу, пише УНН.

Атакована нафтобаза "Албашнефть" в краснодарському краї належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 000 тонн нафти на рік. Основна продукція – бензин прямої перегонки, дизельне паливо, мазут. Воно постачається збройним силам росії

- написав Коваленко.

Він зазначив, що це "ще один логістичний об‘єкт російської армії".

Доповнення

Російський Telegram-канал ASTRA повідомляв, що у краснодарському краї рф горить нафтобаза. Займання сталося після атаки дронами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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