У Краснодарському краї палає нафтобаза, атакована українськими БпЛА

У Краснодарському краї рф горить нафтобаза. Займання сталося після атаки дронами. Про це інформує УНН з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

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У Краснодарському краї (росія) у ніч проти 5 лютого пролунали вибухи на тлі повітряної атаки. Місцева влада повідомила,що працювали сили та засоби ППО. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі біля Канівського району.

В 05:23 (за Київським часом) місцеві паблики опублікували кадри з нафтовим об'єктом, що горить. Зазначається, що спалах відбувся на нафтобазі ТОВ "Албашнафта".

Як розповіли ASTRA місцеві жителі, атакована нафтобаза ТОВ "Албашнафта", пожежа, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі не згашена - йдеться у дописі.

В Telegram-каналі додали, що "Албашнафта" - це "підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів".

Зазначається, що "Албашнафта" - це "єдине нафтопереробне підприємство біля Канівського району Краснодарського краю".

Нагадаємо

У Краснодарському краї рф внаслідок атаки українських безпілотників загорівся резервуар з нафтопродуктами. До гасіння пожежі залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки.

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