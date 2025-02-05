У Краснодарському краї палає нафтобаза, атакована українськими БпЛА
Київ • УНН
На території Краснодарського краю рф сталася пожежа на нафтобазі ТОВ "Албашнафта" після атаки безпілотників. До ліквідації пожежі залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки.
У Краснодарському краї рф горить нафтобаза. Займання сталося після атаки дронами. Про це інформує УНН з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Деталі
У Краснодарському краї (росія) у ніч проти 5 лютого пролунали вибухи на тлі повітряної атаки. Місцева влада повідомила,що працювали сили та засоби ППО. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі біля Канівського району.
В 05:23 (за Київським часом) місцеві паблики опублікували кадри з нафтовим об'єктом, що горить. Зазначається, що спалах відбувся на нафтобазі ТОВ "Албашнафта".
Як розповіли ASTRA місцеві жителі, атакована нафтобаза ТОВ "Албашнафта", пожежа, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі не згашена
В Telegram-каналі додали, що "Албашнафта" - це "підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів".
Зазначається, що "Албашнафта" - це "єдине нафтопереробне підприємство біля Канівського району Краснодарського краю".
Нагадаємо
У Краснодарському краї рф внаслідок атаки українських безпілотників загорівся резервуар з нафтопродуктами. До гасіння пожежі залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки.
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