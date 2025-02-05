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В Краснодарском крае пылает нефтебаза, атакованная украинскими дронами

В Краснодарском крае пылает нефтебаза, атакованная украинскими дронами

Киев  •  УНН

 • 9376 просмотра

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На территории Краснодарского края рф произошел пожар на нефтебазе ООО "Албашнафта" после атаки беспилотников. К ликвидации пожара привлечено 55 человек и 19 единиц техники.

В Краснодарском крае горит нефтебаза. Возгорание произошло после атаки дронами. Об этом информирует УНН со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Детали

В Краснодарском крае (россия) в ночь на 5 февраля прогремели взрывы на фоне воздушной атаки. Местные власти сообщили, что работали силы и средства ПВО. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе возле Каневского района.

В 05:23 (по Киевскому времени) местные паблики опубликовали кадры с горящим нефтяным объектом. Отмечается, что возгорание произошло на нефтебазе ООО "Албашнафта".

Как рассказали ASTRA местные жители, атакована нефтебаза ООО "Албашнафта", пожар, по данным на 6:15 утра по московскому времени, до сих пор не потушен

- говорится в заметке.

В Telegram-канале добавили, что "Албашнафта" - это "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов".

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Отмечается, что "Албашнафта" - это "единственное нефтеперерабатывающее предприятие возле Каневского района Краснодарского края".

Напомним

В Краснодарском крае рф в результате атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами. К тушению пожара привлечено 55 человек и 19 единиц техники.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны

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