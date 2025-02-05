Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного підприємства у краснодарському краї рф та російського ЗРК "Бук"
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення російського ЗРК "Бук" на окупованій території Запорізької області.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного підприємства "Албашнєфть" у краснодарському краї рф та ЗРК "Бук" окупантів, пише УНН.
Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ "Албашнєфть" у краснодарському краї рф
Цей завод, як вказано, з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.
"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа", - вказали у Генштабі.
Результати ураження, як зазначається, уточнюються.
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"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть", - наголосили у Генштабі.
Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі