Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного підприємства у краснодарському краї рф та російського ЗРК "Бук"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного підприємства "Албашнєфть" у краснодарському краї рф та ЗРК "Бук" окупантів, пише УНН.

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ "Албашнєфть" у краснодарському краї рф - повідомили у Генштабі у соцмережах.

Цей завод, як вказано, з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа", - вказали у Генштабі.

Результати ураження, як зазначається, уточнюються.

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"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть", - наголосили у Генштабі.