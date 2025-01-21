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Генштаб: почти половина боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: почти половина боев на фронте - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 2669 просмотра

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На фронте произошло 152 боевых столкновения, почти половина из них на Покровском направлении. Враг нанес 72 авиаудара и совершил более 2,6 тысяч атак дронами-камикадзе.

152 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, также враг был активнее на Торецком и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 21 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара (пять ракет), 72 авиационных удара, сбросив 111 КАБ, применил 2653 дрона-камикадзе. Кроме этого, совершил почти пять тысяч обстрелов, из них 91 - из РСЗО.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, десять артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре склада военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов российских захватчиков", - говорится в сводке.

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По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

На Сиверском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.

На Приднепровском направлении российские захватчики осуществили четыре безрезультатные попытки штурмовать позиции наших подразделений в островной зоне дельты Днепра.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 11 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес тридцать авиационных ударов с применением 41 управляемой бомбы, а также совершил 452 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сводке.

Наши воины, как отметили в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки Защитники ликвидировали 1690 военных террористической страны - Генштаб20.01.25, 07:35 • 23204 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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