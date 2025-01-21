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Генштаб: майже половина боїв на фронті - на Покровському напрямку

Генштаб: майже половина боїв на фронті - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 37770 перегляди

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, майже половина з них на Покровському напрямку. Ворог завдав 72 авіаудари та здійснив понад 2,6 тисяч атак дронами-камікадзе.

152 бої сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Торецькому та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 21 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів (п’ять ракет), 72 авіаційних ударів, скинувши 111 КАБ, застосував 2653 дрони-камікадзе. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, з них 91 - із РСЗВ.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників", - ідеться у зведенні.

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За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.

На Сіверському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили чотири безрезультатні спроби штурмувати позиції наших підрозділів в острівній зоні дельти Дніпра.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав тридцять авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої бомби, а також здійснив 452 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначили у Генштабі, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За добу Захисники ліквідували 1690 військових терористичної країни - Генштаб20.01.25, 07:35 • 25621 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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