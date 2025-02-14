Генштаб обновил карту боевых действий: где горячее всего и что уничтожили ВСУ

ukenru
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать
04:50 • 70367 просмотра

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 121858 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 127736 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 131196 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 133500 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 133401 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 132559 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 128834 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 124510 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 119029 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным

Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным

13 февраля, 20:39 • 90836 просмотра
Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

13 февраля, 20:55 • 83534 просмотра
Советник президента Литвин: "Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится"

Советник президента Литвин: "Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится"

13 февраля, 21:43 • 44896 просмотра
В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА

В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА

13 февраля, 23:02 • 72738 просмотра
Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

13 февраля, 23:49 • 78984 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 176294 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 185460 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 230010 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 225738 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 234781 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 106781 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 106348 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 108625 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

13 февраля, 09:11 • 149124 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

13 февраля, 08:54 • 151538 просмотра
Актуальное
Генштаб обновил карту боевых действий: где горячее всего и что уничтожили ВСУ

Генштаб обновил карту боевых действий: где горячее всего и что уничтожили ВСУ

Киев  •  УНН

 • 3720 просмотра

Read in English

За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях. Противник нанес 89 авиационных и 2 ракетных удара, совершил около 6 тысяч обстрелов.

113 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 14 февраля и показали карту боевых действий за 13 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 89 авиационных ударов, в частности, привлек пять ракет и сбросил 133 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов; два пункта управления БпЛА, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, склад боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов.

За прошедшие сутки враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра.

Четырнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку агрессора в направлении Новоселки.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеская армия активных наступательных действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удары, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за сутки: сколько техники и военных уничтожили ВСУ - Генштаб14.02.25, 07:17 • 10720 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы