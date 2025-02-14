Генштаб обновил карту боевых действий: где горячее всего и что уничтожили ВСУ

113 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 14 февраля и показали карту боевых действий за 13 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 89 авиационных ударов, в частности, привлек пять ракет и сбросил 133 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов; два пункта управления БпЛА, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, склад боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов.

За прошедшие сутки враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра.

Четырнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку агрессора в направлении Новоселки.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеская армия активных наступательных действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удары, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за сутки: сколько техники и военных уничтожили ВСУ - Генштаб