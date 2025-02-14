Потери оккупантов за сутки: сколько техники и военных уничтожили ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки захватчики потеряли 1200 военных и значительное количество техники. Среди потерь - 17 танков, 16 БМП и 152 беспилотника.
Захватчики потеряли 1200 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 14.02.25:
- Личный состав: 855 480 (+1200).
- Танки: 10057 (+17).
- Бронированные боевые машины: 20910 (+16).
- Артиллерийские системы: 23115 (+81).
- РСЗВ: 1282 (+4).
- Средства ППО: 1066 (+3).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 25224 (+152).
- Крылатые ракеты: 3063.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 37252 (+156).
- Специальная техника: 3745 (+1).
95 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба12.02.25, 08:32 • 27820 просмотров