Потери оккупантов за сутки: сколько техники и военных уничтожили ВСУ - Генштаб

ukenru
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать
04:50 • 70440 просмотра

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 121872 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 127750 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 131209 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 133513 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 133407 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 132562 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 128835 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 124511 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 119029 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным

Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным

13 февраля, 20:39 • 90914 просмотра
Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

13 февраля, 20:55 • 83672 просмотра
Советник президента Литвин: "Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится"

Советник президента Литвин: "Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится"

13 февраля, 21:43 • 45091 просмотра
В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА

В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА

13 февраля, 23:02 • 72889 просмотра
Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

13 февраля, 23:49 • 79134 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 176316 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 185482 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 230033 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 225760 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 234802 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 106791 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 106356 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 108634 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

13 февраля, 09:11 • 149132 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

13 февраля, 08:54 • 151545 просмотра
Актуальное
Потери оккупантов за сутки: сколько техники и военных уничтожили ВСУ - Генштаб

Потери оккупантов за сутки: сколько техники и военных уничтожили ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 9640 просмотра

Read in English

За минувшие сутки захватчики потеряли 1200 военных и значительное количество техники. Среди потерь - 17 танков, 16 БМП и 152 беспилотника.

Захватчики потеряли 1200 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 14.02.25:

- Личный состав: 855 480 (+1200).

- Танки: 10057 (+17).

- Бронированные боевые машины: 20910 (+16).

- Артиллерийские системы: 23115 (+81).

- РСЗВ: 1282 (+4).

- Средства ППО: 1066 (+3).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 25224 (+152).

- Крылатые ракеты: 3063.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 37252 (+156).

- Специальная техника: 3745 (+1).

95 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба12.02.25, 08:32 • 27820 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы