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95 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба

95 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба

Киев  •  УНН

 • 1166 просмотра

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За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 30 атак. Враг нанес 20 ракетных, 89 авиаударов и привлек 2354 дроны-камикадзе.

95 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском направлении, также враг был активен на Курщине и Торецком направлении, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ 12 февраля и показали карту боевых действий за 11 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 95 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 20 ракет, а также - 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил более шести тысяч триста обстрелов, из них 174 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2354 дронов-камикадзе.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию и три пункта управления БпЛА российских захватчиков», - говорится в сводке

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новое, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении наши защитники отбили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко.

На Новопавловском направлении, враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Гуляйпольском направлении состоялось три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривне.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 15 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб, а также совершил 634 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 - из реактивных систем залпового огня», - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1150 оккупантов и 53 артиллерийские системы: Генштаб обновил данные о потерях врага12.02.25, 07:47 • 9858 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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